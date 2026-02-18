https://sputnik-georgia.ru/20260218/nachalsya-pervyy-etap-registratsii-pervoklassnikov-v-gruzii--297192961.html

Начался первый этап регистрации первоклассников в Грузии

Согласно поправкам, в 2026-2027 учебном году в первый класс смогут зарегистрироваться дети, которым исполнится 6 лет до 15 сентября 2026 года

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Первый этап регистрации первоклассников на 2026-2027 учебный год стартовал 18 февраля – он предназначен для детей с особыми образовательными потребностями, сообщили в Минобразования и науки Грузии. Согласно поправкам в закон "Об общем образовании", в 2026-2027 учебном году в первый класс смогут зарегистрироваться дети, которым исполнится 6 лет до 15 сентября 2026 года. Для подтверждения особых образовательных потребностей проводится психолого-педагогическая оценка специалистами Центра поддержки инклюзивного и специального образования. Если потребности подтверждаются, школа обязана зачислить ученика на основании соответствующего заключения и документов. Подать документы и завершить процедуру зачисления необходимо с 4 марта по 17 апреля 2026 года. К категории детей с особыми образовательными потребностями относятся, в частности, ученики с ОВЗ, нарушениями интеллектуального развития, трудностями в обучении, нарушениями слуха или зрения, расстройствами речи, поведенческими и эмоциональными расстройствами, расстройством аутистического спектра. Дети, чьи особые образовательные потребности не будут подтверждены, смогут зарегистрироваться на следующих этапах. Иванишвили 70 лет: гроссмейстер грузинской политики принимает поздравления>>На втором этапе регистрируют детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо детей, чьи родители работают в школе. Также на втором этапе регистрируют двух или более детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс. Начиная с 2026-2027 учебного года в процесс регистрации добавляется третий этап – регистрация по территориальному принципу. Его цель – расширить возможности для зачисления в школу, расположенную ближе к месту жительства. Этот этап охватит 12 городов: Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, а также Поти, Зугдиди, Телави, Амбролаури, Ахалцихе, Озургети, Мцхета и Гори. На третьем этапе детей будут регистрировать через электронную базу Агентства развития государственных услуг по адресу, по которому ребенок официально зарегистрирован на 1 апреля 2026 года. Никаких подготовительных занятий и тестов для приема в первый класс государственной школы проходить не требуется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

