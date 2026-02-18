https://sputnik-georgia.ru/20260218/prava-i-poryadok-otchet-ekpp-o-gruzinskikh-tyurmakh-297196863.html
Права и порядок: отчет ЕКПП о грузинских тюрьмах
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) не выявил случаев ненадлежащего обращения с заключенными в тюрьмах Грузии, сообщает министерство юстиции. Делегация комитета находилась в Грузии с 18 по 29 ноября 2024 года и с 21 по 22 января 2025 года. Последующий отчет был опубликован 18 февраля 2026 года. Комитет положительно оценил сотрудничество с Минюстом, руководством Пенитенциарной службы и сотрудниками учреждений. Делегация получила беспрепятственный доступ к пенитенциарным учреждениям, документации и имела возможность лично встретиться с заключенными, что вновь подтверждает прозрачность пенитенциарной системы Грузии. Особо были отмечены условия нового пенитенциарного учреждения в поселке Лаитури. Учреждение нового типа, рассчитанное на 700 заключенных, полностью адаптировано под потребности как обвиняемых и заключенных, так и сотрудников. ЕКПП также получил информацию о том, что в ближайшем будущем планируется открытие нового маломасштабного учреждения на 150 мест. Что касается рекомендаций, зафиксированных в отчете, ЕКПП обратил внимание на необходимость расширения внешней активности в камерах, увеличения программ ресоциализации и реабилитации, усиления механизмов предотвращения насилия среди заключенных, а также дальнейшего улучшения условий труда сотрудников пенитенциарной системы. Как отметили в Минюсте, в отношении этих рекомендаций детальная информация о реализованных и планируемых мероприятиях была предоставлена комитету и доступна в отчете ЕКПП. В министерстве подчеркнули, что самым наглядным показателем эффективности реформ пенитенциарной системы Грузии и высокого уровня защиты прав заключенных, наряду с выводами ЕКПП, является статистика Европейского суда по правам человека: с 2012 года ни одно дело, переданное из пенитенциарной системы Грузии в Страсбургский суд, не было принято к рассмотрению.
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) не выявил случаев ненадлежащего обращения с заключенными в тюрьмах Грузии, сообщает министерство юстиции.
Делегация комитета находилась в Грузии с 18 по 29 ноября 2024 года и с 21 по 22 января 2025 года. Последующий отчет был опубликован 18 февраля 2026 года.
"Согласно отчету, делегация не получила информации о случаях применения физического насилия или ненадлежащего обращения со стороны сотрудников тюрем. Напротив, ЕКПП отметил наличие позитивных и спокойных взаимоотношений между персоналом учреждений и заключенными", – говорится в сообщении.
Комитет положительно оценил сотрудничество с Минюстом, руководством Пенитенциарной службы и сотрудниками учреждений. Делегация получила беспрепятственный доступ к пенитенциарным учреждениям, документации и имела возможность лично встретиться с заключенными, что вновь подтверждает прозрачность пенитенциарной системы Грузии.
Особо были отмечены условия нового пенитенциарного учреждения в поселке Лаитури. Учреждение нового типа, рассчитанное на 700 заключенных, полностью адаптировано под потребности как обвиняемых и заключенных, так и сотрудников. ЕКПП также получил информацию о том, что в ближайшем будущем планируется открытие нового маломасштабного учреждения на 150 мест.
"Положительно была оценена и система здравоохранения Пенитенциарной службы. В отчете отмечается, что обвиняемые и заключенные обеспечены круглосуточной медицинской помощью, во всех учреждениях предоставлен быстрый доступ к первичной помощи", – добавили в министерстве.
Что касается рекомендаций, зафиксированных в отчете, ЕКПП обратил внимание на необходимость расширения внешней активности в камерах, увеличения программ ресоциализации и реабилитации, усиления механизмов предотвращения насилия среди заключенных, а также дальнейшего улучшения условий труда сотрудников пенитенциарной системы.
Как отметили в Минюсте, в отношении этих рекомендаций детальная информация о реализованных и планируемых мероприятиях была предоставлена комитету и доступна в отчете ЕКПП.
В министерстве подчеркнули, что самым наглядным показателем эффективности реформ пенитенциарной системы Грузии и высокого уровня защиты прав заключенных, наряду с выводами ЕКПП, является статистика Европейского суда по правам человека: с 2012 года ни одно дело, переданное из пенитенциарной системы Грузии в Страсбургский суд, не было принято к рассмотрению.