https://sputnik-georgia.ru/20260218/prava-i-poryadok-otchet-ekpp-o-gruzinskikh-tyurmakh-297196863.html

Права и порядок: отчет ЕКПП о грузинских тюрьмах

Права и порядок: отчет ЕКПП о грузинских тюрьмах

Sputnik Грузия

Системных случаев нарушения прав человека в грузинских тюрьмах не выявлено 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T16:51+0400

2026-02-18T16:51+0400

2026-02-18T16:51+0400

грузия

новости

европейский суд по правам человека

общество

тюрьма

права человека

права человека в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005328_1298:0:4528:1817_1920x0_80_0_0_f612ce80fd01b5ed2746c038816bba94.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) не выявил случаев ненадлежащего обращения с заключенными в тюрьмах Грузии, сообщает министерство юстиции. Делегация комитета находилась в Грузии с 18 по 29 ноября 2024 года и с 21 по 22 января 2025 года. Последующий отчет был опубликован 18 февраля 2026 года. Комитет положительно оценил сотрудничество с Минюстом, руководством Пенитенциарной службы и сотрудниками учреждений. Делегация получила беспрепятственный доступ к пенитенциарным учреждениям, документации и имела возможность лично встретиться с заключенными, что вновь подтверждает прозрачность пенитенциарной системы Грузии. Особо были отмечены условия нового пенитенциарного учреждения в поселке Лаитури. Учреждение нового типа, рассчитанное на 700 заключенных, полностью адаптировано под потребности как обвиняемых и заключенных, так и сотрудников. ЕКПП также получил информацию о том, что в ближайшем будущем планируется открытие нового маломасштабного учреждения на 150 мест. Что касается рекомендаций, зафиксированных в отчете, ЕКПП обратил внимание на необходимость расширения внешней активности в камерах, увеличения программ ресоциализации и реабилитации, усиления механизмов предотвращения насилия среди заключенных, а также дальнейшего улучшения условий труда сотрудников пенитенциарной системы. Как отметили в Минюсте, в отношении этих рекомендаций детальная информация о реализованных и планируемых мероприятиях была предоставлена комитету и доступна в отчете ЕКПП. В министерстве подчеркнули, что самым наглядным показателем эффективности реформ пенитенциарной системы Грузии и высокого уровня защиты прав заключенных, наряду с выводами ЕКПП, является статистика Европейского суда по правам человека: с 2012 года ни одно дело, переданное из пенитенциарной системы Грузии в Страсбургский суд, не было принято к рассмотрению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

права человека

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, европейский суд по правам человека, общество, тюрьма, права человека, права человека в грузии