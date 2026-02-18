https://sputnik-georgia.ru/20260218/premiyu-gruzinskim-figuristam-za-medal-na-olimpiade-uvelichili-297196638.html

Премию грузинским фигуристам за медаль на Олимпиаде увеличили

Премию грузинским фигуристам за медаль на Олимпиаде увеличили

Sputnik Грузия

Премьер Грузии оценил достижения грузинских фигуристов как исторические 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T17:51+0400

2026-02-18T17:51+0400

2026-02-18T17:51+0400

спорт

грузия

новости

милан

европа

ираклий кобахидзе

анастасия губанова

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/12/296688452_0:76:1441:886_1920x0_80_0_0_b06a8278fe5965e03f82b4952bc3d905.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить денежную премию за выигрыш олимпийской медали грузинским фигуристам Луке Берулава и Анастасии Метелкиной с 250 до 500 тысяч лари каждому, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале выступления в парламенте. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх. Эта медаль стала первой наградой в истории Грузии, завоеванной на зимней Олимпиаде. Премьер особо поблагодарил серебряных призеров Олимпиады Луку Берулава и Анастасию Метелкину, их тренеров за успешное выступление. Грузия сохраняет шанс завоевать еще одну медаль. После короткой программы на Олимпиаде представительница Грузии Анастасия Губанова занимает шестое место. Впереди ее ждет выступление с произвольной программой. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

милан

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, милан, европа, ираклий кобахидзе, анастасия губанова