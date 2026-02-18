https://sputnik-georgia.ru/20260218/premiyu-gruzinskim-figuristam-za-medal-na-olimpiade-uvelichili-297196638.html
Премию грузинским фигуристам за медаль на Олимпиаде увеличили
Премию грузинским фигуристам за медаль на Олимпиаде увеличили
18.02.2026
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить денежную премию за выигрыш олимпийской медали грузинским фигуристам Луке Берулава и Анастасии Метелкиной с 250 до 500 тысяч лари каждому, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале выступления в парламенте. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх. Эта медаль стала первой наградой в истории Грузии, завоеванной на зимней Олимпиаде. Премьер особо поблагодарил серебряных призеров Олимпиады Луку Берулава и Анастасию Метелкину, их тренеров за успешное выступление. Грузия сохраняет шанс завоевать еще одну медаль. После короткой программы на Олимпиаде представительница Грузии Анастасия Губанова занимает шестое место. Впереди ее ждет выступление с произвольной программой. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить денежную премию за выигрыш олимпийской медали грузинским фигуристам Луке Берулава и Анастасии Метелкиной с 250 до 500 тысяч лари каждому, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале выступления в парламенте.
Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх. Эта медаль стала первой наградой в истории Грузии, завоеванной на зимней Олимпиаде.
"Мы установили премию за призовые места. За каждую медаль, соответственно и парам, была установлена премия в размере 500 тысяч лари. Соответственно, каждый получил бы по 250 тысяч, мы приняли решение, и за эту победу каждый спортсмен в паре получит 500 тысяч лари, исходя из того, что это историческая победа, которую они принесли нашей стране", – сказал Кобахидзе.
Премьер особо поблагодарил серебряных призеров Олимпиады Луку Берулава и Анастасию Метелкину, их тренеров за успешное выступление.
Грузия сохраняет шанс завоевать еще одну медаль. После короткой программы на Олимпиаде представительница Грузии Анастасия Губанова занимает шестое место. Впереди ее ждет выступление с произвольной программой.
Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.