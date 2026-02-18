https://sputnik-georgia.ru/20260218/produktsiya-zhivotnovodstva-umenshilas-v-gruzii-v-2025-godu--dannye-statistiki-297189558.html

Продукция животноводства уменьшилась в Грузии в 2025 году – данные статистики

Продукция животноводства уменьшилась в Грузии в 2025 году – данные статистики

18.02.2026
В 2025 году объем производства мяса в Грузии сократился на 7,7% и составил 81,9 тысячи тонн

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии в 2025 году уменьшилось на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составило 760,6 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период поголовье коров и буйволиц составило 372,4 тысячи, что на 7,9% меньше, чем в 2024 году. За отчетный период поголовье свиней составило 122 тысячи, что на 11,8% меньше по сравнению с 2024 годом. В то же время количество птицы в Грузии выросло на 8,3%. Всего в стране насчитывалось до 8,7 миллиона голов домашней птицы. Производство продуктов животноводства В 2025 году объем производства мяса в Грузии сократился на 7,7% и составил 81,9 тысячи тонн. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 5% и составило 545,7 миллиона литров. При этом производство яиц в стране выросло на 2,2% и составило 688 миллионов штук. Экспорт и импорт скота В 2025 году из Грузии было вывезено 125,9 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 20,02% больше по сравнению с 2024 годом. В то же время импорт крупного рогатого скота сократился на 50% и составил 10,7 тысячи голов. Экспорт домашней птицы из Грузии сократился на 36,2%, составив 5,3 миллиона, а импорт уменьшился на 9,4% – до 7,2 миллиона голов. Импорт свиней вырос на 4,5% и составил 191,2 тысячи голов. Что касается экспорта, то за отчетный период вывезли 2,1 тысячи голов, в то время как в 2024 году экспорт свиней не осуществлялся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

