https://sputnik-georgia.ru/20260218/produktsiya-zhivotnovodstva-umenshilas-v-gruzii-v-2025-godu--dannye-statistiki-297189558.html
Продукция животноводства уменьшилась в Грузии в 2025 году – данные статистики
Продукция животноводства уменьшилась в Грузии в 2025 году – данные статистики
Sputnik Грузия
В 2025 году объем производства мяса в Грузии сократился на 7,7% и составил 81,9 тысячи тонн 18.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-18T09:01+0400
2026-02-18T09:01+0400
2026-02-18T09:01+0400
экономика
грузия
новости
сельское хозяйство грузии
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277837384_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_563589ecebf6ba36fbd58d75e72ae039.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии в 2025 году уменьшилось на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составило 760,6 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период поголовье коров и буйволиц составило 372,4 тысячи, что на 7,9% меньше, чем в 2024 году. За отчетный период поголовье свиней составило 122 тысячи, что на 11,8% меньше по сравнению с 2024 годом. В то же время количество птицы в Грузии выросло на 8,3%. Всего в стране насчитывалось до 8,7 миллиона голов домашней птицы. Производство продуктов животноводства В 2025 году объем производства мяса в Грузии сократился на 7,7% и составил 81,9 тысячи тонн. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 5% и составило 545,7 миллиона литров. При этом производство яиц в стране выросло на 2,2% и составило 688 миллионов штук. Экспорт и импорт скота В 2025 году из Грузии было вывезено 125,9 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 20,02% больше по сравнению с 2024 годом. В то же время импорт крупного рогатого скота сократился на 50% и составил 10,7 тысячи голов. Экспорт домашней птицы из Грузии сократился на 36,2%, составив 5,3 миллиона, а импорт уменьшился на 9,4% – до 7,2 миллиона голов. Импорт свиней вырос на 4,5% и составил 191,2 тысячи голов. Что касается экспорта, то за отчетный период вывезли 2,1 тысячи голов, в то время как в 2024 году экспорт свиней не осуществлялся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277837384_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_80cd2973c05f48566cb7afe99c76853d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Продукция животноводства уменьшилась в Грузии в 2025 году – данные статистики
В 2025 году объем производства мяса в Грузии сократился на 7,7% и составил 81,9 тысячи тонн
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии в 2025 году уменьшилось на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составило 760,6 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период поголовье коров и буйволиц составило 372,4 тысячи, что на 7,9% меньше, чем в 2024 году.
За отчетный период поголовье свиней составило 122 тысячи, что на 11,8% меньше по сравнению с 2024 годом.
В то же время количество птицы в Грузии выросло на 8,3%. Всего в стране насчитывалось до 8,7 миллиона голов домашней птицы.
Производство продуктов животноводства
В 2025 году объем производства мяса в Грузии сократился на 7,7% и составил 81,9 тысячи тонн.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 5% и составило 545,7 миллиона литров.
При этом производство яиц в стране выросло на 2,2% и составило 688 миллионов штук.
В 2025 году из Грузии было вывезено 125,9 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 20,02% больше по сравнению с 2024 годом. В то же время импорт крупного рогатого скота сократился на 50% и составил 10,7 тысячи голов.
Экспорт домашней птицы из Грузии сократился на 36,2%, составив 5,3 миллиона, а импорт уменьшился на 9,4% – до 7,2 миллиона голов.
Импорт свиней вырос на 4,5% и составил 191,2 тысячи голов. Что касается экспорта, то за отчетный период вывезли 2,1 тысячи голов, в то время как в 2024 году экспорт свиней не осуществлялся.