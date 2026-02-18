https://sputnik-georgia.ru/20260218/shestnadtsat-chelovek-zaderzhany-v-gruzii-v-techenie-dvukh-sutok-za-nezakonnyy-oborot-oruzhiya-297198324.html
Шестнадцать человек задержаны в Грузии в течение двух суток за незаконный оборот оружия
18.02.2026
2026-02-18T20:02+0400
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. МВД Грузии за последние 48 часов в Тбилиси и регионах страны задержало 16 человек по обвинению в незаконном обороте оружия, заявил глава ведомства Гела Геладзе на брифинге. Сотрудники МВД в течение двух дней параллельно провели полицейские операции по борьбе с наркопреступлениями и незаконным оборотом оружия. Всего задержали 97 человек. В результате обысков домов, вспомогательных помещений и автомашин изъяты десятки единиц огнестрельного и автоматического оружия, а также гранаты. Задержанным грозит до 11 лет тюрьмы."От имени властей Грузии и всех сотрудников правоохранительных органов мы обещаем обществу, что наша страна станет одной из самых успешных в мире по результатам борьбы с преступностью", – сказал Геладзе. Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
