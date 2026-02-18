Грузия
Ветеранов боевых действий в Грузии освободили от оплаты ID-карт
Ветеранов боевых действий в Грузии освободили от оплаты ID-карт
Госслужба по делам ветеранов отметила, что продолжает работу с профильными ведомствами для введения дополнительных льгот для ветеранов 18.02.2026, Sputnik Грузия
Ветеранов боевых действий в Грузии освободили от оплаты ID-карт

© photo: Sputnik / StringerТбилисский Дом Юстиции
Госслужба по делам ветеранов отметила, что продолжает работу с профильными ведомствами для введения дополнительных льгот для ветеранов
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Ветераны боевых действий за территориальную целостность, свободу и независимость Грузии освобождены от уплаты госпошлины за оформление электронного удостоверения личности (ID-карты), сообщает Государственная служба по делам ветеранов.
В постановление правительства Грузии внесены изменения, расширяющие льготы для ветеранов при получении услуг Агентства развития государственных сервисов. В частности, ветераны боевых действий в борьбе за территориальную целостность, свободу и независимость Грузии освобождены от уплаты госпошлины за оформление электронной ID-карты гражданина Грузии.
В службе также напомнили о льготах при оформлении биометрического паспорта гражданина Грузии. От оплаты госпошлины полностью освобождаются ветераны указанных боевых действий с инвалидностью, а ветераны войны и Сил обороны получают скидку в размере 50%.
Госслужба по делам ветеранов отметила, что продолжает работу с профильными ведомствами для введения дополнительных льгот для ветеранов.
