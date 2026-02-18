https://sputnik-georgia.ru/20260218/veteranov-boevykh-deystviy-v-gruzii-osvobodili-ot-oplaty-id-kart-297161187.html

Ветеранов боевых действий в Грузии освободили от оплаты ID-карт

Госслужба по делам ветеранов отметила, что продолжает работу с профильными ведомствами для введения дополнительных льгот для ветеранов 18.02.2026

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Ветераны боевых действий за территориальную целостность, свободу и независимость Грузии освобождены от уплаты госпошлины за оформление электронного удостоверения личности (ID-карты), сообщает Государственная служба по делам ветеранов. В постановление правительства Грузии внесены изменения, расширяющие льготы для ветеранов при получении услуг Агентства развития государственных сервисов. В частности, ветераны боевых действий в борьбе за территориальную целостность, свободу и независимость Грузии освобождены от уплаты госпошлины за оформление электронной ID-карты гражданина Грузии.В службе также напомнили о льготах при оформлении биометрического паспорта гражданина Грузии. От оплаты госпошлины полностью освобождаются ветераны указанных боевых действий с инвалидностью, а ветераны войны и Сил обороны получают скидку в размере 50%. Госслужба по делам ветеранов отметила, что продолжает работу с профильными ведомствами для введения дополнительных льгот для ветеранов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

