Жители Грузии заложили в ломбарды украшений на 1,3 миллиарда

Жители Грузии заложили в ломбарды украшений на 1,3 миллиарда

Ломбардные кредиты, выдаваемые под залог ликвидного имущества, составляют 78% кредитного портфеля микрофинансовых организаций 18.02.2026

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. По данным на конец 2025 года, в ломбарды Грузии было заложено золота и других драгоценных металлов на сумму 1,3 миллиарда лари, говорится в отчете микрофинансовых организаций, представленных Нацбанку Грузии. По данным отчета, сумма заложенного в ломбарды золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 37%. Ломбардные кредиты, выдаваемые под залог ликвидного имущества (ювелирные украшения, техника и т. д.) составляют 78% кредитного портфеля микрофинансовых организаций. Согласно отчету, всего микрофинансовые организации выдали кредитов на сумму 1,9 миллиарда лари физическим лицам и 21,4 миллиона лари – юридическим. Ломбардные кредиты отличаются высокой скоростью получения денег и отсутствием необходимости проверки кредитной истории, но характеризуются более высокими процентами по сравнению с банковскими кредитами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

