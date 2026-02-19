Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260219/297220927.html
Вашингтон на пороге экокатастрофы: в Потомак попали сточные воды
Вашингтон на пороге экокатастрофы: в Потомак попали сточные воды
Sputnik Грузия
Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации 19.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-19T16:32+0400
2026-02-19T19:31+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
вашингтон
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/13/297221106_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2893d2e0a00f98ad258493d14551cfc2.jpg
Экологическая катастрофа происходит в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак.В происходящем Дональд Трамп обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку Потомак. Политик подчеркнул, что не может допустить загрязнения реки "в самом сердце Вашингтона" и поручает федеральным службам дать свою реакцию на случившееся.
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/13/297221106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7f9edaba8f35a9e40dd5f0ca08cdc57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, вашингтон, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, вашингтон, происшествия

Вашингтон на пороге экокатастрофы: в Потомак попали сточные воды

16:32 19.02.2026 (обновлено: 19:31 19.02.2026)
Подписаться
Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации
Экологическая катастрофа происходит в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак.
В происходящем Дональд Трамп обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура.
По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку Потомак. Политик подчеркнул, что не может допустить загрязнения реки "в самом сердце Вашингтона" и поручает федеральным службам дать свою реакцию на случившееся.
© REUTERS Evelyn Hockstein

19 января произошел прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд.

19 января произошел прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд. - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS Evelyn Hockstein

19 января произошел прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд.

© photo: Sputnik / Chip Somodevilla

Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации.

Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации. - Sputnik Грузия
2/8
© photo: Sputnik / Chip Somodevilla

Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации.

© REUTERS Evelyn Hockstein

Об опасности контактов с водой предупреждают знаки, само место аварии огорожено забором.

Об опасности контактов с водой предупреждают знаки, само место аварии огорожено забором. - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS Evelyn Hockstein

Об опасности контактов с водой предупреждают знаки, само место аварии огорожено забором.

© REUTERS Evelyn Hockstein

Местные власти настаивают, что на качестве питьевой воды авария не отразилась.

Местные власти настаивают, что на качестве питьевой воды авария не отразилась. - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS Evelyn Hockstein

Местные власти настаивают, что на качестве питьевой воды авария не отразилась.

© REUTERS Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе.

Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе. - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе.

© REUTERS Evelyn Hockstein

По некоторым данным, в реку могло попасть более 900 тысяч тонн сточных вод.

По некоторым данным, в реку могло попасть более 900 тысяч тонн сточных вод. - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS Evelyn Hockstein

По некоторым данным, в реку могло попасть более 900 тысяч тонн сточных вод.

© Getty Images / Chip Somodevilla

Разлив стал одним из крупнейших в американской истории.

Разлив стал одним из крупнейших в американской истории. - Sputnik Грузия
7/8
© Getty Images / Chip Somodevilla

Разлив стал одним из крупнейших в американской истории.

© REUTERS Evelyn Hockstein

В месте разлива ведутся работы по очистке, а чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение внизу по течению сделали заграждение из мешков с песком. На месте заметно ощущается неприятных запах.

В месте разлива ведутся работы по очистке, а чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение внизу по течению сделали заграждение из мешков с песком. На месте заметно ощущается неприятных запах. - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS Evelyn Hockstein

В месте разлива ведутся работы по очистке, а чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение внизу по течению сделали заграждение из мешков с песком. На месте заметно ощущается неприятных запах.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0