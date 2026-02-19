https://sputnik-georgia.ru/20260219/297220927.html

Вашингтон на пороге экокатастрофы: в Потомак попали сточные воды

Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации 19.02.2026, Sputnik Грузия

Экологическая катастрофа происходит в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак.В происходящем Дональд Трамп обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку Потомак. Политик подчеркнул, что не может допустить загрязнения реки "в самом сердце Вашингтона" и поручает федеральным службам дать свою реакцию на случившееся.

