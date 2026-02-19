https://sputnik-georgia.ru/20260219/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novaya-statistika-297225858.html

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в четвертом квартале 2025 года составил 54,4% 19.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2025 года составил 13,3%, что на 0,9 процентный пункт меньше показателя за четвертый квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В третьем квартале 2025 года уровень безработицы составлял 13,3%, во втором – 14,3%, в первом – 14,7%, в четвертом квартале 2024 года – 14,2%, в третьем квартале – 13,8%. В 2024 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%. Безработица в цифрах В четвертом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года безработица в городских поселениях выросла на 0,8 процентного пункта, а в сельских – снизилась на 3,3 процентного пункта и составила 15,6 и 10% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В октябре-декабре 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, этот показатель снизился на 0,7 процентного пункта среди женщин, а среди мужчин – на 1,1 процентного пункта и составил 10,3 и 15,6% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в четвертом квартале 2025 года составил 54,4% – на 0,6 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. "Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен в городских поселениях на 1,2 процентного пункта, а в сельских – вырос на 0,3 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране остался неизменным по сравнению с четвертым кварталом 2024 года и составил 47,1%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале текущего года составила 69,3%, что равно тому же периоду 2024 года. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 44,5%, а у мужчин – 65,5%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,6 процентного пункта, а мужчин – на 0,8 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

