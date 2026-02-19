https://sputnik-georgia.ru/20260219/dokumenty-novogo-pokoleniya-gruziya-pobedila-v-mezhdunarodnom-konkurse-297213385.html

Документы нового поколения: Грузия победила в международном конкурсе

19.02.2026

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Новый биометрический паспорт и электронное удостоверение личности Грузии (ID) победили в международном конкурсе благодаря высокому уровню защиты, соответствию мировым стандартам и продуманному современному дизайну, сообщили в Агентстве развития государственных сервисов. Ежегодный региональный форум по технологиям защиты документов прошел в Рабате. Его организовала британская компания Reconnaissance International. В мероприятии участвовали более 300 делегатов из 50 стран. Новый биометрический паспорт и электронное удостоверение личности, которые начали выдавать летом 2025 года, представили на конкурс в рамках форума по защите документов High Security Printing EMEA 2026. Они участвовали в номинации "Лучшая серия документов". Премию вручили представителю Минюста Грузии Русудан Коходзе. Паспорта и удостоверения личности старого дизайна будут действовать до конца своего срока. Документы в Грузии можно получить в любом Доме юстиции, вне зависимости от места проживания и регистрации. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо. Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте. Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари, в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

