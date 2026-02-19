https://sputnik-georgia.ru/20260219/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-fevralya-2026-297188392.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 февраля 2026

По православному церковному календарю 19 февраля отмечают день памяти cвятых Вукола, Дорофеи, Христины, Каллисто, Феофила, Фавсты, Евиласия, Максима, Иулиана...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ СмирнскийПо церковному календарю 19 февраля поминают преподобного Вукола Смирнского, ученика святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.Преподобный Вукол стал первым епископом Смирнской Церкви (Малая Азия). Его поставил Иоанн Богослов. Святитель Вукол обратил в истинную веру и крестил множество язычников.Он защищал свою паству от лжеучений как мудрый и опытный наставник. Свою паству епископ передал святому Поликарпу, тоже ученику Иоанна Богослова.Преподобный мирно скончался примерно в 100-105 годах. По церковным хроникам, святой продолжал помогать людям и после смерти. У гроба преподобного выросло миртовое дерево, исцеляющее больных.Святые мученикиПо церковному календарю 19 февраля поминают мучениц Дорофею, Христину, Каллисто и мученика Феофила, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Благочестивую и кроткую Дорофею схватили во время преследования христиан и подвергли пыткам, тщетно принуждая ее отречься. Затем правитель приказал сестрам Христине и Каллисто, которые, испугавшись мучений, отреклись и вели нечестивую жизнь, убедить святую отречься.Однако произошло обратное. Женщины, убежденные святой, что милосердием Божьим всем кающимся даруется спасение, раскаялись и снова обратились ко Христу. За это их связали спинами и сожгли в смоляной бочке. Христина и Каллиста мученически скончались, покаявшись и искупив грех отступничества.А Дорофею вновь подвергли пыткам. Когда святую вели на казнь, ученый человек по имени Феофил, с насмешкой назвав ее "Невестой Христовой", сказал, чтобы она прислала ему розовых цветов из сада своего Жениха.Мученица, кивнув, стала перед смертью молиться, и когда она завершила молитву, ей явился ангел в виде прекрасного юноши и подал на чистом полотне три яблока и три розовых цветка.Дорофея попросила передать подношение Феофилу, после этого ее казнили. Получив дары, гонитель христиан уверовал в Спасителя и исповедал себя христианином, за что был казнен. Произошло это в 288 или 300 году.Фавста, Евиласий и МаксимПо церковному календарю 19 февраля поминают святых Фавсту, Евиласия и Максима, пострадавших во время правления императора Диоклетиана (284-305).Воспитанная родителями-христианами, Фавста, рано осиротев, вела строгую и добродетельную жизнь. Слух о деве-христианке дошел до правителя, и к ней послали 80-летнего жреца Евиласия, чтобы принудить ее отречься.Святую за мужественное исповедание веры подвергли жестоким пыткам, но Фавста, хранимая Господом, не чувствовала боли. Тогда мученицу заключили в деревянный ящик, тщетно пытаясь его распилить или сжечь в огне, но и дева, и ящик оставались невредимыми.Жрец, пораженный очевидным проявлением силы Божьей, уверовав в Спасителя, исповедал себя христианином. Для расследования дела послали епарха Максима, который с еще большей жестокостью стал истязать мучеников, а затем велел бросить их в кипящий котел.Видя веру и терпение мучеников, епарх также обратился в истинную веру и, моля Господа о прощении своих грехов, бросился в котел со святыми Фавстой и Евмласием, удостоившись вместе с ними мученической кончины.Иулиан ЭмесскийПо церковному календарю 19 февраля поминают мученика Иулиана, пострадавшего при императоре Максимиане (305-311).Родом будущий святой был из финикийского города Эмесы. Иулиан был искусным врачом, исцелял телесные и душевные болезни и многих людей обратил в истинную веру.Когда мучеников (епископа Сильвана, диакона Луку и чтеца Мокия) вели на растерзание зверям, Иулиан укреплял святых и убеждал не страшиться смерти за Господа. За это его схватили и, заключив в тесную расщелину, умертвили, вонзив в голову, руки и ноги святого длинные гвозди. Произошло это в 312 году.Варсонофий и ИоаннПо церковному календарю 19 февраля поминают преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, живших в VI веке при царствовании императора Юстиниана I (483-565).Родился преподобный Варсонофий в Египте. С юных лет будущий святой подвизался в монастыре аввы Серида, расположенном недалеко от города Газа (Палестина). Кельей ему служила маленькая пещерка.Преподобный Варсонофий позже выбрал еще более тесную келью близ монастыря, где уединился от мира. В строгом безмолвии он провел 50 лет, питаясь только хлебом и водой.Служить людям преподобный Варсонофий продолжал и находясь в уединении. Ответы на интересующие их вопросы святой передавал через своего ученика Иоанна, благодаря которому бесценные мысли преподобного Варсонофия остались для грядущих поколений.Откуда был родом Иоанн и когда пришел в монастырь аввы Серида, осталось неизвестным. Ученик преподобного Варсонофия занял его прежнюю келью и прожил в ней до своей кончины 18 лет.Иоанн достиг вершины совершенства, следуя наставлениям преподобного Варсонофия, став похожим во всем на своего учителя. За пророческий дар Иоанна назвали Пророком. При этом он оставался смиренным и обращавшихся с вопросами непосредственно к нему посылал к преподобному Варсонофию.Преподобный Иоанн предсказал и провидел многое, в том числе и свою кончину, которая последовала за смертью аввы Серида. Святой Иоанн исполнил просьбу молодого игумена монастыря Елиана, просившего его пожить еще две недели, чтобы научить его управлению монастырем и уставу. Святитель Варсонофий пережил своего ученика и друга.Арсений ИкалтойскийПо церковному календарю 19 февраля поминают преподобного Арсения Икалтойского.Родился будущий святой в благочестивой семье в Кахетии (Восточная Грузия), по некоторым данным, в селении Икалто. Происходил Арсений из грузинского княжеского рода Вачнадзе.С детства Арсений отличался любовью к церковным службам и молитве. Духовное образование он получил в Константинопольской академии, где глубоко изучил не только богословие, но и естественные науки.По окончании академии принял монашество и нес послушание в одном из грузинских монастырей Черной горы (близ Антиохии), под руководством святого Ефрема Мцире, что в переводе с грузинского означает "малый".В обители он занимался богословской и переводческой деятельностью. После кончины своего наставника преподобный вернулся в Константинополь и продолжил свои ученые труды.Еще при жизни святой Арсений приобрел славу ученого-энциклопедиста (богослова, философа, филолога, логика, физика, анатома и поэта). По приглашению грузинского царя Давида Строителя, преподобный вернулся в Грузию в 1114 году и некоторое время преподавал в Гелатской академии (Западная Грузия).Затем преподобный возглавил основанную при его деятельном участии Икалтойскую академию. В этой академии, по преданию, учился великий грузинский поэт Шота Руставели.В течение многих лет преподобный Арсений являлся духовником благоверного царя Давида и своими благими советами содействовал процветанию Грузинской Церкви.ИмениныПо церковному календарю 19 февраля именины отмечают Мария, Марфа, Христина, Александр, Арсений, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

