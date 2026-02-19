https://sputnik-georgia.ru/20260219/musulmane-gruzii-otmechayut-mesyats-ramadan-traditsii-i-obychai---video-297220171.html

Мусульмане Грузии отмечают месяц Рамадан: традиции и обычаи – видео

Мусульмане Грузии, проживающие в Тбилиси, Батуми и разных регионах страны, ежегодно соблюдают священный пост в месяц Рамазан (в арабском варианте – Рамадан)... 19.02.2026, Sputnik Грузия

Верующие посещают мечети, совершают коллективные молитвы, раздают милостыню и навещают близких. В 2026 году месяц Рамазан начинается 19 февраля и продлится до 19 марта. В течение 30 дней, от рассвета до заката, мусульмане будут воздерживаться от еды и питья, курения, интимной близости.По окончании поста, в день праздника Ураза-байрам, проводится торжественная молитва. Также принято богато накрывать стол и надевать праздничную и красивую одежду.

