Мусульмане Грузии отмечают месяц Рамадан: традиции и обычаи – видео
Мусульмане Грузии отмечают месяц Рамадан: традиции и обычаи – видео
Мусульмане Грузии, проживающие в Тбилиси, Батуми и разных регионах страны, ежегодно соблюдают священный пост в месяц Рамазан (в арабском варианте – Рамадан)...
Верующие посещают мечети, совершают коллективные молитвы, раздают милостыню и навещают близких. В 2026 году месяц Рамазан начинается 19 февраля и продлится до 19 марта. В течение 30 дней, от рассвета до заката, мусульмане будут воздерживаться от еды и питья, курения, интимной близости.По окончании поста, в день праздника Ураза-байрам, проводится торжественная молитва. Также принято богато накрывать стол и надевать праздничную и красивую одежду.
15:32 19.02.2026 (обновлено: 15:39 19.02.2026)
Мусульмане Грузии, проживающие в Тбилиси, Батуми и разных регионах страны, ежегодно соблюдают священный пост в месяц Рамазан (в арабском варианте – Рамадан), завершая его трехдневным праздником Ураза-байрам
Верующие посещают мечети, совершают коллективные молитвы, раздают милостыню и навещают близких. В 2026 году месяц Рамазан начинается 19 февраля и продлится до 19 марта.
В течение 30 дней, от рассвета до заката, мусульмане будут воздерживаться от еды и питья, курения, интимной близости.
По окончании поста, в день праздника Ураза-байрам, проводится торжественная молитва. Также принято богато накрывать стол и надевать праздничную и красивую одежду.