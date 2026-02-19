ОБСЕ в помощь: оппозиция встретилась с миссией экспертов в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260219/obse-v-pomosch-oppozitsiya-vstretilas-s-missiey-ekspertov-v-gruzii-297215722.html
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Представители грузинской оппозиции встретились с назначенными докладчиками в рамках Московского механизма ОБСЕ, сообщает оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели".
Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии в конце января. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг.
"Преимущество этого механизма в том, что он очень быстрый, конкретный и результативный, не связан с длительными обсуждениями и политическими оценками. Он дает четкие юридические заключения с конкретными требованиями", – заявил лидер коалиции "За перемены" Ника Гварамия журналистам.
По его словам, выводы механизма легко использовать в международных инстанциях, которые уже привлекают к ответственности нарушителей. Гварамия отметил, что запуск этого механизма был неожиданным для него, поскольку он используется редко, и подчеркнул, что его невозможно подкупить.
На встрече также присутствовали лидеры партий "Лело – Сильная Грузия" и "Единое национальное движение".
По словам председателя "Единого национального движения", в ходе переговоров обсуждались репрессии, которые, по ее словам, правящая партия "Грузинская мечта" применяет против собственного населения. Особое внимание было уделено возможному применению химического оружия против участников акций протеста.
Международные эксперты будут изучать ситуацию в Грузии в рамках Московского механизма с 11 по 24 февраля.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, при этом власти страны готовы к диалогу по любым вопросам. А премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал запуск механизма частью несправедливой кампании, ведущейся против Грузии.
Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта.
В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.