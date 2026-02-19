https://sputnik-georgia.ru/20260219/obse-v-pomosch-oppozitsiya-vstretilas-s-missiey-ekspertov-v-gruzii-297215722.html

ОБСЕ в помощь: оппозиция встретилась с миссией экспертов в Грузии

ОБСЕ в помощь: оппозиция встретилась с миссией экспертов в Грузии

19.02.2026

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Представители грузинской оппозиции встретились с назначенными докладчиками в рамках Московского механизма ОБСЕ, сообщает оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели". Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии в конце января. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг. По его словам, выводы механизма легко использовать в международных инстанциях, которые уже привлекают к ответственности нарушителей. Гварамия отметил, что запуск этого механизма был неожиданным для него, поскольку он используется редко, и подчеркнул, что его невозможно подкупить. На встрече также присутствовали лидеры партий "Лело – Сильная Грузия" и "Единое национальное движение". По словам председателя "Единого национального движения", в ходе переговоров обсуждались репрессии, которые, по ее словам, правящая партия "Грузинская мечта" применяет против собственного населения. Особое внимание было уделено возможному применению химического оружия против участников акций протеста. Международные эксперты будут изучать ситуацию в Грузии в рамках Московского механизма с 11 по 24 февраля. Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

