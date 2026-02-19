https://sputnik-georgia.ru/20260219/peresmotret--deputat-o-zaprete-na-import-avtomobiley-starshe-shesti-let-v-gruziyu-297216021.html

Пересмотреть! – депутат о запрете на импорт автомобилей старше шести лет в Грузию

Пересмотреть! – депутат о запрете на импорт автомобилей старше шести лет в Грузию

Sputnik Грузия

Дмитрий Хундадзе не видит логики в попытке правительства запретить импорт автомобилей старше шести лет в Грузию 19.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-19T14:51+0400

2026-02-19T14:51+0400

2026-02-19T14:51+0400

грузия

новости

общество

дмитрий хундадзе

"сила народа"

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Решение о запрете автомобилей старше 6 лет лишено логики и должно быть пересмотрено, написал депутат парламента от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе в социальной сети. С 1 апреля в Грузии запрещается ввоз, первичная и временная регистрация транспортных средств категории М1 старше 6 лет, соответствующее постановление было принято на заседании правительства. Более того, как отметил депутат, регулирование не распространяется на грузовики и транспортные средства специального назначения, которые имеют более высокую степень износа и с большей вероятностью загрязняют окружающую среду. По его словам, такая ситуация особенно сильно ударит по гражданам со средним и низким уровнем дохода. "Прежде чем регулирование окажет негативное воздействие, его следует пересмотреть. Политическая группа "Сила народа" готова принять участие в консультациях", – написал Хундадзе. Постановление правительства не коснется транспортных средств категории М1, перевозка которых началась до 1 апреля или которые уже были ввезены на таможенную территорию Грузии. Первичная регистрация таких автомобилей будет произведена до 1 апреля в соответствии с действующими условиями. Как пояснил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, решение было принято для борьбы с загрязнением воздуха, которое напрямую влияет на здоровье граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, дмитрий хундадзе, "сила народа", ираклий кобахидзе