Пересмотреть! – депутат о запрете на импорт автомобилей старше шести лет в Грузию
Дмитрий Хундадзе не видит логики в попытке правительства запретить импорт автомобилей старше шести лет в Грузию 19.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Решение о запрете автомобилей старше 6 лет лишено логики и должно быть пересмотрено, написал депутат парламента от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе в социальной сети. С 1 апреля в Грузии запрещается ввоз, первичная и временная регистрация транспортных средств категории М1 старше 6 лет, соответствующее постановление было принято на заседании правительства. Более того, как отметил депутат, регулирование не распространяется на грузовики и транспортные средства специального назначения, которые имеют более высокую степень износа и с большей вероятностью загрязняют окружающую среду. По его словам, такая ситуация особенно сильно ударит по гражданам со средним и низким уровнем дохода. "Прежде чем регулирование окажет негативное воздействие, его следует пересмотреть. Политическая группа "Сила народа" готова принять участие в консультациях", – написал Хундадзе. Постановление правительства не коснется транспортных средств категории М1, перевозка которых началась до 1 апреля или которые уже были ввезены на таможенную территорию Грузии. Первичная регистрация таких автомобилей будет произведена до 1 апреля в соответствии с действующими условиями. Как пояснил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, решение было принято для борьбы с загрязнением воздуха, которое напрямую влияет на здоровье граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
