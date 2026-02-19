https://sputnik-georgia.ru/20260219/peskov-o-sleduyuschem-etape-peregovorov-po-ukraine-297223687.html

Песков о следующем этапе переговоров по Украине

Песков о следующем этапе переговоров по Украине

Sputnik Грузия

Накануне помощник российского президента, глава российской делегации Владимир Мединский дал емкую характеристику прошедшим в Женеве переговорам между Россией... 19.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-19T15:31+0400

2026-02-19T15:31+0400

2026-02-19T16:36+0400

россия

в мире

украина

женева

сша

владимир мединский

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259807440_0:99:2943:1754_1920x0_80_0_0_9486c6d4dac051ef655f72ba31881c09.jpg

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Дата следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что характеристика прошедших в Женеве переговоров, которую дал помощник российского президента Владимир Мединский, была емкой. В Кремле в настоящий момент к ней нечего добавить.Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы понимание, когда состоится очередной раунд переговоров по Украине, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.По словам Пескова, пока нет определенности и в отношении места, которое может быть обозначено в качестве переговорной площадки. Ранее появилась информация, что следующая встреча переговорной группы также может состояться в Женеве.Песков пообещал озвучить информацию по месту проведения переговоров, как только этот вопрос будет решен конкретно.17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Комментируя итоги обсуждений, он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

женева

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, женева, сша, владимир мединский, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины