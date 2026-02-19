Песков о следующем этапе переговоров по Украине

https://sputnik-georgia.ru/20260219/peskov-o-sleduyuschem-etape-peregovorov-po-ukraine-297223687.html
Накануне помощник российского президента, глава российской делегации Владимир Мединский дал емкую характеристику прошедшим в Женеве переговорам между Россией... 19.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-19T15:31+0400
2026-02-19T15:31+0400
2026-02-19T16:36+0400
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Дата следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что характеристика прошедших в Женеве переговоров, которую дал помощник российского президента Владимир Мединский, была емкой. В Кремле в настоящий момент к ней нечего добавить.Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы понимание, когда состоится очередной раунд переговоров по Украине, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.По словам Пескова, пока нет определенности и в отношении места, которое может быть обозначено в качестве переговорной площадки. Ранее появилась информация, что следующая встреча переговорной группы также может состояться в Женеве.Песков пообещал озвучить информацию по месту проведения переговоров, как только этот вопрос будет решен конкретно.17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Комментируя итоги обсуждений, он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2026
15:31 19.02.2026 (обновлено: 16:36 19.02.2026)
Накануне помощник российского президента, глава российской делегации Владимир Мединский дал емкую характеристику прошедшим в Женеве переговорам между Россией, США и Украиной
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Дата следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что характеристика прошедших в Женеве переговоров, которую дал помощник российского президента Владимир Мединский, была емкой. В Кремле в настоящий момент к ней нечего добавить.
"Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским", – подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы понимание, когда состоится очередной раунд переговоров по Украине, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.
По словам Пескова, пока нет определенности и в отношении места, которое может быть обозначено в качестве переговорной площадки. Ранее появилась информация, что следующая встреча переговорной группы также может состояться в Женеве.
Песков пообещал озвучить информацию по месту проведения переговоров, как только этот вопрос будет решен конкретно.
"Мы пока не анонсируем (место переговоров – Sputnik). Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем", – сказал Песков журналистам.
17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Комментируя итоги обсуждений, он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".