Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины

Российскую делегацию на очередном раунде переговоров, который прошел в Женеве, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский 19.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Переговоры в Женеве, состоявшиеся на текущей неделе, проводились в разных форматах, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Женеве 17-18 февраля прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В них приняли участие представители России, США и Украины.Помимо того, состоялась встреча представителей российской и украинской делегаций.Песков ответил на вопрос, почему потребовалась закрытая встреча руководителя российской делегации Владимира Мединского с представителями Украины.Он уточнил, что давать информацию о содержании состоявшихся контактов руководителя российской делегацией с украинской стороной не планируется.По словам пресс-секретаря российского президента, Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал Мединский.Первый раунд "трехсторонки" представителей России, США и Украины открылся во вторник, 17 февраля. В целом переговоры продлились около шести часов. Второй раунд состоялся в среду, 18 февраля, и продолжался два часа. Также в этот день прошла встреча представителей российской и украинской делегаций.Все встречи прошли за закрытыми дверьми. Представители европейских стран в переговорах участие не принимали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
22:36 19.02.2026 (обновлено: 00:40 20.02.2026)
Российскую делегацию на очередном раунде переговоров, который прошел в Женеве, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Переговоры в Женеве, состоявшиеся на текущей неделе, проводились в разных форматах, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Женеве 17-18 февраля прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В них приняли участие представители России, США и Украины.
Помимо того, состоялась встреча представителей российской и украинской делегаций.
Песков ответил на вопрос, почему потребовалась закрытая встреча руководителя российской делегации Владимира Мединского с представителями Украины.
"Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения", – пояснил представитель Кремля.
Он уточнил, что давать информацию о содержании состоявшихся контактов руководителя российской делегацией с украинской стороной не планируется.
По словам пресс-секретаря российского президента, Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал Мединский.
Первый раунд "трехсторонки" представителей России, США и Украины открылся во вторник, 17 февраля. В целом переговоры продлились около шести часов. Второй раунд состоялся в среду, 18 февраля, и продолжался два часа. Также в этот день прошла встреча представителей российской и украинской делегаций.
Все встречи прошли за закрытыми дверьми. Представители европейских стран в переговорах участие не принимали.