Планируете ли вы воспользоваться зимними курортами в Грузии?
Зимний курортный сезон идет полным ходом в Грузии. Страна традиционно предлагает разные виды отдыха в центрах местного курортного сезона в Гудаури и Бакуриани. 19.02.2026, Sputnik Грузия
Зимний курортный сезон идет полным ходом в Грузии. Страна традиционно предлагает разные виды отдыха в центрах местного курортного сезона в Гудаури и Бакуриани.Однако насколько читатели Sputnik Грузия могут себе это позволить? Или, может, у них просто нет времени? Ответы в подготовленной инфографике.
Зимний курортный сезон идет полным ходом в Грузии. Страна традиционно предлагает разные виды отдыха в центрах местного курортного сезона в Гудаури и Бакуриани.
Однако насколько читатели Sputnik Грузия могут себе это позволить? Или, может, у них просто нет времени? Ответы в подготовленной инфографике.