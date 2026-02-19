https://sputnik-georgia.ru/20260219/planiruete-li-vy-vospolzovatsya-zimnimi-kurortami-v-gruzii-297217121.html

Планируете ли вы воспользоваться зимними курортами в Грузии?

Планируете ли вы воспользоваться зимними курортами в Грузии?

Зимний курортный сезон идет полным ходом в Грузии. Страна традиционно предлагает разные виды отдыха в центрах местного курортного сезона в Гудаури и Бакуриани. 19.02.2026, Sputnik Грузия

Зимний курортный сезон идет полным ходом в Грузии. Страна традиционно предлагает разные виды отдыха в центрах местного курортного сезона в Гудаури и Бакуриани.Однако насколько читатели Sputnik Грузия могут себе это позволить? Или, может, у них просто нет времени? Ответы в подготовленной инфографике.

