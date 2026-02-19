https://sputnik-georgia.ru/20260219/port-kulevi-pod-ugrozoy-sanktsiy-es-konflikt-mneniy-v-gruzii-297218202.html
Порт Кулеви под угрозой санкций ЕС: конфликт мнений в Грузии
Порт Кулеви под угрозой санкций ЕС: конфликт мнений в Грузии
Саакашвили поддержал идею введения санкций против порта Кулеви, а представители "Грузинской мечты" считают это очередной попыткой безосновательного давления 19.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал санкции против порта Кулеви (Западная Грузия, Хобский район), назвав его "сомнительной схемой", обслуживающей интересы России. В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по 20-му пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии. В ЕС считают, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа. Депутат Ираклий Кадагишвили напомнил, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. Что касается роли Грузии как энергетического моста между Азией и Европой, Кадагишвили отметил, что власти страны приложили для этого усилия – политические, инфраструктурные и институциональные. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия строго соблюдает все правила, касающиеся санкционного режима, и готова выслушать все вопросы по работе терминала Кулеви. По его словам, правительство открыто к сотрудничеству, в том числе с Европейским союзом. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Порт Кулеви под угрозой санкций ЕС: конфликт мнений в Грузии
Саакашвили поддержал идею введения санкций против порта Кулеви, а представители "Грузинской мечты" считают это очередной попыткой безосновательного давления
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал санкции против порта Кулеви (Западная Грузия, Хобский район), назвав его "сомнительной схемой", обслуживающей интересы России.
В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по 20-му пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии. В ЕС считают, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами.
"Я полностью поддерживаю введение санкций против порта Кулеви. Это сомнительная схема, служащая общим интересам России и Иванишвили, и она финансирует войну против Украины", – написал Саакашвили на своей странице в социальной сети.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа.
Депутат Ираклий Кадагишвили напомнил, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу.
"ЕС должен четко понимать, с чем имеет дело. Если цель – подорвать авторитет Среднего коридора, вопрос к ЕС", – подчеркнул он.
Что касается роли Грузии как энергетического моста между Азией и Европой, Кадагишвили отметил, что власти страны приложили для этого усилия – политические, инфраструктурные и институциональные.
"Поэтому переносить шантаж на Грузию неуместно", – заявил он.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия строго соблюдает все правила, касающиеся санкционного режима, и готова выслушать все вопросы по работе терминала Кулеви. По его словам, правительство открыто к сотрудничеству, в том числе с Европейским союзом.
В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.