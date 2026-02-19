https://sputnik-georgia.ru/20260219/postavki-piva-iz-rossii-v-gruziyu-dostigli-istoricheskogo-maksimuma-297225137.html

Поставки пива из России в Грузию достигли исторического максимума

Поставки пива из России в Грузию достигли исторического максимума

19.02.2026

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из данных грузинской таможни. В денежном выражении экспорт увеличился на четверть. При этом объемы поставок также достигли рекордных 3,1 тысячи тонн против 2,6 тысячи годом ранее. В свою очередь Грузия в прошлом году поставила на российский рынок пива на 1 миллион долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. В физическом выражении грузинский экспорт вырос в 1,8 раза, составив 854,6 тонны. На Россию приходится около 16% всех грузинских поставок пива. Чуть больше закупал Казахстан (18%), также заметный импорт был у Армении, Израиля и Азербайджана. Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в Россию, было и вино. Его было ввезено на 170,7 миллиона долларов, что на 6,5% меньше уровня годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

