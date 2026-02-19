https://sputnik-georgia.ru/20260219/s-oseni-2025-goda-v-gruzii-zapretili-vezd-bolee-chem-dvum-tysyacham-inostrantsev--297204640.html

С осени 2025 года в Грузии запретили въезд более чем двум тысячам иностранцев

С осени 2025 года в Грузии запретили въезд более чем двум тысячам иностранцев

Sputnik Грузия

Большая часть правонарушений, за которые иностранцев выдворяют, касается самых распространенных правонарушений на акциях протеста 19.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-19T09:01+0400

2026-02-19T09:01+0400

2026-02-19T09:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

специальная пенитенциарная служба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277757767_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a1d4ae2a144e06b59d6906376fc8f085.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. За нарушение правил пребывания в Грузии запрет на въезд в страну применен к 2 405 иностранным гражданам, говорится в сообщении правительства. С 1 октября в Грузии в 10 раз увеличились штрафы за незаконное пребывание в стране и введена новая мера – запрет на въезд в случае нарушения сроков пребывания или совершения ряда административных или уголовных нарушений. По данным правительства, в период с 1 октября 2025 года по февраль 2026 года запрет на въезд в страну на срок от 6 месяцев до трех лет за нарушение сроков пребывания в Грузии был применен в отношении 2 331 иностранца. За совершение административных правонарушений депортация с последующим запретом въезда была применена к 22 иностранным гражданам. За совершение уголовных преступлений на территории Грузии мера наказания в виде депортации с последующим запретом въезда в Грузию была применена к 52 иностранным гражданам. Правила выдворения Основная часть правонарушений, за которые иностранцев выдворяют и запрещают въезд в страну на конкретный срок, касается самых распространенных правонарушений на акциях протеста в Грузии. В частности, иностранному гражданину грозит выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию или совершению противоправных действий в отношении сотрудника полиции, Спецслужбы госохраны, Специальной пенитенциарной службы или Генинспекции Минюста. Также выдворение и запрет посещать Грузию в течение трех лет грозит за словесное оскорбление, брань, оскорбительное преследование и/или совершение иных оскорбительных действий в отношении государственно-политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей или деятельностью. Также выдворение иностранцу грозит и за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в частности, за блокирование входа в здание суда или повторное нарушение норм закона Грузии "О манифестациях и собраниях" или участие в уже прекращенном митинге. Выдворение и запрет на въезд в страну могут быть применены в качестве уголовного наказания – как альтернатива тюремному сроку – к иностранцам, обвиняемым в незаконном пересечении границы Грузии, незаконной перевозке мигрантов или создании условий для пребывания в стране незаконных мигрантов. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию по решению суда могут быть также назначены как альтернативное наказание. Сроки запрета: Также стало преступлением воспрепятствование исполнению судебного решения иностранцем, которому в качестве наказания назначены выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок или в отношении которого существует решение суда о выдворении. Иностранец будет выдворен из страны или приговорен к тюремному заключению на срок от одного года до шести лет, если он умышленно уничтожит проездной документ, не будет иметь такого документа или уклонится от процедуры получения документа, или другим способом откажется выполнять решение суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, специальная пенитенциарная служба