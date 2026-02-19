https://sputnik-georgia.ru/20260219/sgb-v-kutaisi-presechena-popytka-pokupki-urana-i-tseziya-137-297214247.html

СГБ: в Кутаиси пресечена попытка покупки урана и цезия-137

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Кутаиси (регион Имерети) при попытке покупки урана, относящегося к категории ядерных веществ, а также радиоактивного вещества цезий-137 за 3 млн долларов США, сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии. Всего в рамках спецоперации, проведенной за последние полтора дня, были задержаны 29 человек, которые проходили фигурантами по 13 уголовным делам. Как подчеркнули в СГБ, вышеупомянутые вещества используются в различных преступных, в том числе террористических, целях. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Кроме того, 12 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса, злоупотребление служебным положением. Среди них – бывшие сотрудники министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Кроме того, сотрудники Антикоррупционного агентства задержали двух человек в муниципалитетах Батуми и Лагодехи по обвинению во взяточничестве. Пятерых человек привлекли к ответственности за незаконное увеличение строительных параметров и самовольное строительство, шестеро – привлечены к ответственности за незаконное переоформление государственной земли в частную собственность, а двое граждан – за искусственное изменение условий тендера, мошенническое присвоение крупных сумм государственных средств и злоупотребление служебным положением. В ведомстве отметили, что так называемая "коррупция среднего уровня" по-прежнему остается серьезной проблемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

