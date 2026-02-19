https://sputnik-georgia.ru/20260219/sgb-v-kutaisi-presechena-popytka-pokupki-urana-i-tseziya-137-297214247.html
СГБ: в Кутаиси пресечена попытка покупки урана и цезия-137
СГБ: в Кутаиси пресечена попытка покупки урана и цезия-137
Sputnik Грузия
Служба государственной безопасности Грузии арестовала иностранцев за попытку покупки урана, а также радиоактивного вещества цезий-137 19.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-19T11:27+0400
2026-02-19T11:27+0400
2026-02-19T11:31+0400
грузия
происшествия
новости
кутаиси
тбилиси
имерети
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24466/19/244661976_0:128:1546:997_1920x0_80_0_0_50f228a436cae97366b216e33a2575a3.jpg
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Кутаиси (регион Имерети) при попытке покупки урана, относящегося к категории ядерных веществ, а также радиоактивного вещества цезий-137 за 3 млн долларов США, сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии. Всего в рамках спецоперации, проведенной за последние полтора дня, были задержаны 29 человек, которые проходили фигурантами по 13 уголовным делам. Как подчеркнули в СГБ, вышеупомянутые вещества используются в различных преступных, в том числе террористических, целях. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Кроме того, 12 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса, злоупотребление служебным положением. Среди них – бывшие сотрудники министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Кроме того, сотрудники Антикоррупционного агентства задержали двух человек в муниципалитетах Батуми и Лагодехи по обвинению во взяточничестве. Пятерых человек привлекли к ответственности за незаконное увеличение строительных параметров и самовольное строительство, шестеро – привлечены к ответственности за незаконное переоформление государственной земли в частную собственность, а двое граждан – за искусственное изменение условий тендера, мошенническое присвоение крупных сумм государственных средств и злоупотребление служебным положением. В ведомстве отметили, что так называемая "коррупция среднего уровня" по-прежнему остается серьезной проблемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кутаиси
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24466/19/244661976_23:0:1522:1124_1920x0_80_0_0_ec01f244b4a4391f7238bc28a8916979.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, сгб
грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, сгб
СГБ: в Кутаиси пресечена попытка покупки урана и цезия-137
11:27 19.02.2026 (обновлено: 11:31 19.02.2026)
Служба государственной безопасности Грузии арестовала иностранцев за попытку покупки урана, а также радиоактивного вещества цезий-137
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Кутаиси (регион Имерети) при попытке покупки урана, относящегося к категории ядерных веществ, а также радиоактивного вещества цезий-137 за 3 млн долларов США, сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии.
Всего в рамках спецоперации, проведенной за последние полтора дня, были задержаны 29 человек, которые проходили фигурантами по 13 уголовным делам.
Как подчеркнули в СГБ, вышеупомянутые вещества используются в различных преступных, в том числе террористических, целях.
Расследование установило, что задержанные иностранцы в последние недели регулярно приезжали в Грузию и пытались организовать покупку и перевозку ядерных и радиоактивных материалов в другую страну.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами".
Кроме того, 12 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса, злоупотребление служебным положением.
Среди них – бывшие сотрудники министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Кроме того, сотрудники Антикоррупционного агентства задержали двух человек в муниципалитетах Батуми и Лагодехи по обвинению во взяточничестве.
Пятерых человек привлекли к ответственности за незаконное увеличение строительных параметров и самовольное строительство, шестеро – привлечены к ответственности за незаконное переоформление государственной земли в частную собственность, а двое граждан – за искусственное изменение условий тендера, мошенническое присвоение крупных сумм государственных средств и злоупотребление служебным положением.
В ведомстве отметили, что так называемая "коррупция среднего уровня" по-прежнему остается серьезной проблемой.