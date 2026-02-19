https://sputnik-georgia.ru/20260219/troe-inostrantsev-zaderzhany-za-vvoz-krupnoy-partii-narkotikov-v-gruziyu-297215497.html
Трое иностранцев задержаны за ввоз крупной партии наркотиков в Грузию
Трое иностранцев задержаны за ввоз крупной партии наркотиков в Грузию
Изъяты разные наркотики и психотропные вещества: до 300 граммов кокаина и 350 таблеток с метадоном и другими психотропными веществами 19.02.2026
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Полиция задержала трех иностранцев – граждан Украины, Турции и США в Тбилисском международном аэропорту и на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) по обвинению в ввозе на территорию страны большого количества наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства. При обыске вещей и багажа обвиняемых правоохранители изъяли различные наркотики и психотропные вещества: до 300 граммов кокаина и 350 таблеток с метадоном и другими психотропными веществами. Расследование ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
