В Грузии официально зарегистрировано более 50 тысяч трудовых мигрантов

Согласно новшеству, вступающему в силу с 1 марта, для устройства на работу в Грузии иностранцы должны будут получить разрешение 19.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В электронной системе Грузии зарегистрировано 51 448 иностранцев, официально работающих в стране, говорится в данных правительства. С 1 марта 2026 года работающим в Грузии иностранным гражданам понадобится специальное разрешение на работу. Также им ограничат деятельность по ряду профессий. По данным правительства, из зарегистрированных трудовых мигрантов – 74% мужчин и 26% женщин. Из общего числа мигрантов, четверть – россияне, 13,3% – граждане Индии, также 5,6 тысячи трудовых мигрантов – граждане Турции и 4,9 тысячи – граждане Беларуси. Кроме того, в стране в статусе трудовых мигрантов зарегистрированы 4 тысячи граждан Туркменистана, 3 тысячи граждан Азербайджана, 2,9 тысячи граждан Украины, 2 тысячи граждан Китая, 1,9 тысячи граждан Казахстана и 1,3 тысячи граждан Ирана. Согласно новшеству, вступающему в силу с 1 марта, для устройства на работу в Грузии или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в стране иностранцы должны будут получить разрешение на работу. Разрешение будет выдаваться только легально находящимся в Грузии иностранцам. При этом, если иностранец будет работать в местной или зарегистрированной в Грузии международной компании, за разрешением на работу обращается компания. А вот самозанятые подают заявку сами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

