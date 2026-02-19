https://sputnik-georgia.ru/20260219/v-gruzii-otremontiruyut-odin-iz-stareyshikh-khramov-297226374.html

В Грузии отремонтируют один из старейших храмов

В Грузии отремонтируют один из старейших храмов

Sputnik Грузия

Ориентировочная стоимость закупки консервационных работ составляет 332 823 лари 19.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-19T21:38+0400

2026-02-19T21:38+0400

2026-02-19T22:27+0400

грузия

новости

культура

джвари

мцхета

юнеско

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277657362_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_70c3e51a9b182eeb472fe3e5b53da04d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Один из старейших и самых популярных храмов Грузии – Джвари – законсервируют для последующей реставрации, говорится в тендерной документации. Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Ориентировочная стоимость закупки консервационных работ, объявленной Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии, составляет 332 823 лари. Как указано в информации государство обязано выполнить рекомендации, выданные совместной миссией реактивного мониторинга Центра всемирного наследия и "ICOMOS"/"ICCROM", проведенной в феврале 2018 года, по улучшению состояния консервации исторических памятников Мцхета, в том числе монастыря Джвари. По данным агентства, в целях осуществления консервационных работ на высоком уровне была выявлена необходимость привлечения к процессу эксперта, обладающего соответствующей квалификацией, который, с одной стороны, на основе выбранной методологии будет осуществлять надзор за проведением текущих работ в соответствии с международными стандартами, а с другой стороны, будет готовить соответствующие отчеты для представления в Центр всемирного наследия. Для надзора за строительными работами был выбран Саймон Кристофер Гай Варак, чьи услуги также будут приобретены агентством по охране культурного наследия посредством упрощенной закупки за 30 310 долларов. Монастырь Джвари считается шедевром грузинского церковного зодчества. Постройка типа "тетраконх" (к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульных выступа) со временем стала типичной для храмов Грузии. В 1994 году храм Джвари внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

джвари

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, джвари, мцхета, юнеско