В Грузии отремонтируют один из старейших храмов
21:38 19.02.2026 (обновлено: 22:27 19.02.2026)
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Один из старейших и самых популярных храмов Грузии – Джвари – законсервируют для последующей реставрации, говорится в тендерной документации.
Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета.
Ориентировочная стоимость закупки консервационных работ, объявленной Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии, составляет 332 823 лари.
Как указано в информации государство обязано выполнить рекомендации, выданные совместной миссией реактивного мониторинга Центра всемирного наследия и "ICOMOS"/"ICCROM", проведенной в феврале 2018 года, по улучшению состояния консервации исторических памятников Мцхета, в том числе монастыря Джвари.
В результате проведенных исследований были установлены основные повреждения, зафиксированные в большей части интерьера храма, а именно: выветривание камня; выветривание раствора в межкамневых швах; полное или частичное растрескивание отдельных камней или нескольких рядов кладки по высоте, а также трещины, пересекающие несколько рядов кладки и охватывающие как камни, так и вертикальные швы.
По данным агентства, в целях осуществления консервационных работ на высоком уровне была выявлена необходимость привлечения к процессу эксперта, обладающего соответствующей квалификацией, который, с одной стороны, на основе выбранной методологии будет осуществлять надзор за проведением текущих работ в соответствии с международными стандартами, а с другой стороны, будет готовить соответствующие отчеты для представления в Центр всемирного наследия.
Для надзора за строительными работами был выбран Саймон Кристофер Гай Варак, чьи услуги также будут приобретены агентством по охране культурного наследия посредством упрощенной закупки за 30 310 долларов.
Монастырь Джвари считается шедевром грузинского церковного зодчества. Постройка типа "тетраконх" (к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульных выступа) со временем стала типичной для храмов Грузии.
В 1994 году храм Джвари внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.