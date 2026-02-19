https://sputnik-georgia.ru/20260219/zaderzhan-brat-korolya-velikobritanii-297223544.html

Задержан брат короля Великобритании

Задержан брат короля Великобритании

Брат британского короля несколько лет находится в центре скандала из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном 19.02.2026

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Британская полиция задержала брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю на фоне скандала, связанного с его связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщают СМИ.Задержание прошло на территории Сандрингемского дворца.Полиция прибыла к дому Эндрю Маунтбеттена-Виндзора утром. По данным издания, одна из полицейских машин подъехала к дому спереди, еще пять – к черному ходу. Примерно через полчаса несколько машин уехали.Полиция сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование информации про то, что брат короля тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Великобритании.Проходят обыски в его домах в Беркшире и Норфолке.Визит полиции совпал с днем рождения опального принца – 19 февраля ему исполняется 66 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

