https://sputnik-georgia.ru/20260219/zakharova-predlozhila-ssha-prekratit-snabzhat-kievskiy-rezhim-oruzhiem-297224650.html

Захарова предложила США прекратить снабжать киевский режим оружием

Захарова предложила США прекратить снабжать киевский режим оружием

Sputnik Грузия

Россия признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на Украине, заявила Захарова 19.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-19T17:46+0400

2026-02-19T17:46+0400

2026-02-19T19:27+0400

россия

политика

в мире

сша

украина

москва

мария захарова

марко рубио

мид россии

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/05/271952890_0:143:3108:1891_1920x0_80_0_0_f2617dbcb3329425ef2df342fef81c52.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. США должны прекратить снабжать киевский режим оружием, если у них есть искреннее желание выступать посредником между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она прокомментировала высказывания госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон выступает как уникальный посредник в вопросе урегулирования украинского вопроса. На фоне этого посыла Рубио также заявил, что США не прекращают поставки оружия Киеву и не снимают санкции в отношении Москвы.По ее словам, тогда и появятся возможности для настоящей дипломатии, которая будет приносить результат. Именно за такую дипломатию выступает российское внешнеполитическое ведомство, подчеркнула Захарова.Она также отметила, что некорректно заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", такая терминология едва ли уместна.Захарова заявила, что Россия признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, политика, в мире, сша, украина, москва, мария захарова, марко рубио, мид россии, обострение ситуации вокруг украины