Захарова предложила США прекратить снабжать киевский режим оружием

Россия признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на Украине, заявила Захарова 19.02.2026, Sputnik Грузия
17:46 19.02.2026 (обновлено: 19:27 19.02.2026)
Россия признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на Украине, заявила Захарова
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. США должны прекратить снабжать киевский режим оружием, если у них есть искреннее желание выступать посредником между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала высказывания госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон выступает как уникальный посредник в вопросе урегулирования украинского вопроса. На фоне этого посыла Рубио также заявил, что США не прекращают поставки оружия Киеву и не снимают санкции в отношении Москвы.
"Если кто-то искренне намерен быть посредником в урегулировании, то следует прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта", – отметила представитель МИД РФ.
По ее словам, тогда и появятся возможности для настоящей дипломатии, которая будет приносить результат. Именно за такую дипломатию выступает российское внешнеполитическое ведомство, подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что некорректно заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", такая терминология едва ли уместна.
Захарова заявила, что Россия признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на Украине.