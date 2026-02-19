https://sputnik-georgia.ru/20260219/zhitel-tbilisi-zaderzhan-za-razvratnye-deystviya-v-otnoshenii-11-letney-devochki-297228256.html

Житель Тбилиси задержан за развратные действия в отношении 11-летней девочки

В качестве доказательства во время задержания был изъят мобильный телефон обвиняемого, которым он отправлял сообщения сексуального характера несовершеннолетней 19.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси 31-летнего мужчину по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Расследование установило, что обвиняемый систематически отправлял короткие текстовые сообщения сексуального характера своей 11-летней соседке. Он убедил несовершеннолетнюю прислать ему фотографию аналогичного содержания. Кроме того, из материалов дела удалось выяснить, что мужчина предлагал девочке вступить с ним в половую связь. В качестве доказательства во время задержания был изъят мобильный телефон обвиняемого, к помощью которого он отправлял сообщения сексуального характера несовершеннолетней. Следствие ведется по статье "Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит до девяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

