Европа готовится к ядерной войне против России и США

Еще год назад, когда президент Франции Эммануэль Макрон предложил поразмышлять о "французском ядерном зонтике для Европы", это было воспринято в основном со скепсисом. Но потом случился "гренландский кризис" — и теперь на Мюнхенской конференции по безопасности идею создания европейского ядерного оружия не обсуждал только ленивый. Как будто с цепи все сорвались, пишет колумнист РИА Новости.Ну и куда же без прибалтов? Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна поспешил заверить, что у его страны нет никаких ограничений по размещению ядерных ракет союзников на своей территории. А его соотечественница Кая Каллас, которая возглавляет внешнеполитическое ведомство Евросоюза, посетив недавно Финляндию, заявила тамошним СМИ, что "необходимо начать дискуссию о собственном ядерном сдерживании Европы". И буквально через несколько дней финская телекомпания Yle подтвердила тот факт, что Хельсинки участвует в европейских дебатах по созданию собственной системы "ядерного сдерживания".Примечательно, что особый энтузиазм по поводу создания собственной атомной бомбы проявляют Скандинавские страны. Там эта тема вообще выходит на первый план, приобретая какой-то культовый характер. К примеру, норвежский военный эксперт Йоханнес Кибсгаард, обосновывая необходимость подобной программы, пишет: "Если однажды появится скандинавское ядерное сдерживание, оно не должно заменить трансатлантическую связь, а должно укреплять ее. Это должен быть дополнительный столп, а не альтернативный храм".В Дании, где сейчас стартует избирательная кампания, тема обзаведения собственным ядерным оружием тоже стала мейнстримной. "Либеральный альянс" (одна из основных оппозиционных партий) официально заявил о том, что выносит на политическую повестку дня идею отказа от 70-летнего ядерного моратория в стране и размещения там ядерного оружия. Причем обосновывает это тем, что отныне "нельзя доверять Соединенным Штатам". То есть они Гренландию европейской атомной бомбой защищать намерены?Смех смехом, но в антитрамповском угаре многие датские эксперты начали угрожать и Америке, и России одновременно. Так, ветеран тамошней журналистики Пер Нихольм, еще в прошлом году призывавший ударить британским и французским ядерным оружием по Москве и Петербургу, теперь угрожает атомной бомбой заодно и "фашистско-империалистической" Америке, заявляя, что "в Европе угроза со стороны России отходит на второй план по сравнению с угрозой со стороны Соединенных Штатов". Нихольм призывает к немедленному созданию "глобального альянса между Европой, Украиной и Молдовой, включая Канаду, Мексику, Японию, Австралию и другие страны, который, может, и будет способствовать сдерживанию как российской, так и американской агрессии". Само собой, угрожая при этом французским и британским ядерным оружием, но одновременно призывая Скандинавию срочно разрабатывать свою собственную атомную бомбу.При этом похожая дискуссия разворачивается и в Канаде, где отставной генерал Уэйн Эйр, возглавлявший до прошлого года Генштаб, заявил на днях: "Канада должна быть открытой для возможности приобретения своего ядерного оружия". Канадское правительство подозрительно быстро отреагировало на это заявление, пока отвергнув идею, но дискуссия теперь по этому поводу идет повсеместно.Но это редкое мнение тонет на фоне вала публикаций в мейнстримной прессе о грядущей ядерной войне. К примеру, опять-таки датская газета Jyllands-Posten опубликовала статью с призывом срочно вводить совместные европейские войска на Украину для прямого боестолкновения с Россией. Автор уверяет публику в относительной безопасности такого сценария: "Риск применения Россией ядерного оружия нельзя игнорировать, но России придется признать, что Франция и Великобритания также обладают ядерным оружием, которое может быть использовано в ответ". Поэтому газета призывает "отбросить опасения" и смело начинать войну, поскольку Москва якобы не решится применить свой ядерный арсенал.Все эти рассуждения свидетельствуют о том, что пандемия, охватившая Европу, очень серьезна. И, возможно, бороться с ней придется сообща России и Америке. Ну, раз уж теперь обе страны названы главной угрозой для обезумевших европейцев.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Владимир Корнилов

