Граждане России лидируют по числу регистрируемого бизнеса в Грузии

Всего в Грузии в 2025 году было зарегистрировано 20 802 бизнес-субъекта с участием иностранного капитала 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Более трети всех бизнес-субъектов с участием иностранного капитала, зарегистрированных в Грузии в 2025 году, принадлежит россиянам, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", всего в Грузии в 2025 году было зарегистрировано 20 802 бизнес-субъекта с участием иностранного капитала. Из общего числа, 7 643 субъекта зарегистрировали граждане России, 1 960 – граждане Индии, а 1 915 – граждане Беларуси. В десятку иностранцев, открывающих бизнес в Грузии, также входят граждане Беларуси, Турции, Пакистана, Израиля, Азербайджана, Германии и Китая.Для регистрации ООО или АО нужно предоставить также устав компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

