Граждане России лидируют по числу регистрируемого бизнеса в Грузии
Граждане России лидируют по числу регистрируемого бизнеса в Грузии
Всего в Грузии в 2025 году было зарегистрировано 20 802 бизнес-субъекта с участием иностранного капитала 20.02.2026
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Более трети всех бизнес-субъектов с участием иностранного капитала, зарегистрированных в Грузии в 2025 году, принадлежит россиянам, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", всего в Грузии в 2025 году было зарегистрировано 20 802 бизнес-субъекта с участием иностранного капитала. Из общего числа, 7 643 субъекта зарегистрировали граждане России, 1 960 – граждане Индии, а 1 915 – граждане Беларуси. В десятку иностранцев, открывающих бизнес в Грузии, также входят граждане Беларуси, Турции, Пакистана, Израиля, Азербайджана, Германии и Китая.Для регистрации ООО или АО нужно предоставить также устав компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Граждане России лидируют по числу регистрируемого бизнеса в Грузии

18:51 20.02.2026
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Более трети всех бизнес-субъектов с участием иностранного капитала, зарегистрированных в Грузии в 2025 году, принадлежит россиянам, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", всего в Грузии в 2025 году было зарегистрировано 20 802 бизнес-субъекта с участием иностранного капитала.
Из общего числа, 7 643 субъекта зарегистрировали граждане России, 1 960 – граждане Индии, а 1 915 – граждане Беларуси.
В десятку иностранцев, открывающих бизнес в Грузии, также входят граждане Беларуси, Турции, Пакистана, Израиля, Азербайджана, Германии и Китая.
Всего в Грузии работает 1,1 миллиона бизнес-субъектов, из которых 71,7 тысячи были зарегистрированы в 2025 году;
В Грузии очень простая процедура регистрации бизнеса, которую можно осуществить за один день при наличии регистрации в стране. Проще всего зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, в этом случае достаточно заявления с указанием кода деятельности.
Для регистрации ООО или АО нужно предоставить также устав компании.
