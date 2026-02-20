https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-i-armeniya-na-poroge-proryva--glava-minekonomiki-gruzii-297241853.html

Грузия и Армения на пороге прорыва – глава Минэкономики Грузии

Тбилиси и Ереван готовят плодотворную экономическую почву для углубления двухсторонних отношений 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузия и Армения в ближайшем будущем достигнут важных результатов, которые помогут укрепить экономические отношения между странами и способствовать развитию дружбы между народами, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили после встречи со своим коллегой Геворгом Папояном в Ереване.Глава Минэкономики сегодня отправилась с рабочим визитом в Ереван, где, помимо встречи с министром экономики, у нее состоится также встреча с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном.На встрече глав экономических министерств Грузии и Армении, по данным пресс-службы Минэкономики Грузии, была подчеркнута важность сближения деловых кругов двух стран.Стороны договорились содействовать расширению числа встреч между бизнесменами, торговыми миссиями и проведению бизнес-форумов, с целью обеспечения усиления коммуникации между частными секторами. На встрече министры также подчеркнули, что в последние годы торгово-экономические отношения между Тбилиси и Ереваном развиваются. Мариам Квривишвили акцентировала внимание на углублении сотрудничества между странами в отношении новых и традиционных экспортных продуктов. Армения традиционно является одним из главных торговых партнеров Грузии. По данным 2025 года, Армения занимала 9-е место по товарообороту и 5-е место по экспорту.Экономические отношения между Грузией и Арменией Грузия и Армения успешно сотрудничают в вопросе развития экономических отношений. Между странами действует соглашение о свободной торговле. Всего Грузия в 2025 году экспортировала в Армению продукции на сумму 552,9 миллиона долларов. Основными статьями экспорта являются легковые автомобили, этиловый спирт, нефтепродукты, бульдозеры и лимонады. В то же время в Грузию из Армении было завезено в 2025 году товаров на сумму 234,7 миллиона долларов. В основном в Грузию из соседней республики завозят медные руды и концентраты, бутылки, сигареты, руды драгметаллов и автомобили. Армения также находится в Топ-3 и по числу визитов Грузию. В 2025 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,2 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

