https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-i-rossiyskiy-rynok-ekspert-prizval-k-uglubleniyu-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-297246658.html
Грузия и российский рынок: эксперт призвал к углублению экономического сотрудничества
Грузия и российский рынок: эксперт призвал к углублению экономического сотрудничества
Sputnik Грузия
Грузии необходим глубокий экономический анализ собственных возможностей и перспектив, особенно в сфере сельского хозяйства, заявил представитель Объединения... 20.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-20T17:45+0400
2026-02-20T17:45+0400
2026-02-20T17:45+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
россия
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297246480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ed6d2b20b5f1ffd37c87fc7c2783909.jpg
Эксперт выступил на круглом столе "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы" в Тбилиси.Цопурашвили высказался о так называемом российском факторе в экономике страны. Эксперт отметил, что потенциал страны используется не в полной мере и, по его оценке, задействован примерно на 20-25%. Он подчеркнул, что Грузия способна поставлять на российский рынок продукцию, которая не производится в России, однако для этого необходимо повышать качество вина, фруктов и ранних овощей.Цопурашвили также заявил о важности сохранения российского рынка и развития сотрудничества, в том числе через создание экспертной экономической платформы и расширение формата народной дипломатии. По его мнению, обществу важно понимать, какие возможности и преимущества могут открываться в рамках такого взаимодействия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297246480_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_407557d761bcd106e5f01d2459ad01d4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузино-российские отношения, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузино-российские отношения, видео
Грузия и российский рынок: эксперт призвал к углублению экономического сотрудничества
Грузии необходим глубокий экономический анализ собственных возможностей и перспектив, особенно в сфере сельского хозяйства, заявил представитель Объединения ученых Грузии Гоча Цопурашвили.
Эксперт выступил на круглом столе "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы" в Тбилиси.
Цопурашвили высказался о так называемом российском факторе в экономике страны. Эксперт отметил, что потенциал страны используется не в полной мере и, по его оценке, задействован примерно на 20-25%. Он подчеркнул, что Грузия способна поставлять на российский рынок продукцию, которая не производится в России, однако для этого необходимо повышать качество вина, фруктов и ранних овощей.
Цопурашвили также заявил о важности сохранения российского рынка и развития сотрудничества, в том числе через создание экспертной экономической платформы и расширение формата народной дипломатии. По его мнению, обществу важно понимать, какие возможности и преимущества могут открываться в рамках такого взаимодействия.