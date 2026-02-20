https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-i-rossiyskiy-rynok-ekspert-prizval-k-uglubleniyu-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-297246658.html

Грузия и российский рынок: эксперт призвал к углублению экономического сотрудничества

Грузия и российский рынок: эксперт призвал к углублению экономического сотрудничества

Грузии необходим глубокий экономический анализ собственных возможностей и перспектив, особенно в сфере сельского хозяйства, заявил представитель Объединения...

Эксперт выступил на круглом столе "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы" в Тбилиси.Цопурашвили высказался о так называемом российском факторе в экономике страны. Эксперт отметил, что потенциал страны используется не в полной мере и, по его оценке, задействован примерно на 20-25%. Он подчеркнул, что Грузия способна поставлять на российский рынок продукцию, которая не производится в России, однако для этого необходимо повышать качество вина, фруктов и ранних овощей.Цопурашвили также заявил о важности сохранения российского рынка и развития сотрудничества, в том числе через создание экспертной экономической платформы и расширение формата народной дипломатии. По его мнению, обществу важно понимать, какие возможности и преимущества могут открываться в рамках такого взаимодействия.

