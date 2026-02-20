https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-kak-klyuchevoe-tranzitnoe-gosudarstvo-yuzhnogo-kavkaza-mneniya-ekspertov-297243470.html

Грузия как ключевое транзитное государство Южного Кавказа: мнения экспертов

Круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси 20.02.2026, Sputnik Грузия

В ходе встречи эксперты обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, роль Грузии в международных логистических цепочках и использование ее транзитного потенциала в условиях трансформации мировых маршрутов.Участники не ограничились выступлениями, а вели активную дискуссию в формате "вопрос-ответ", затрагивая наиболее актуальные и волнующие общество темы. Особое внимание было уделено оценке текущей экономической модели и перспективам ее трансформации."Пока правительство не будет готово делать какие-то решительные шаги в сфере экономики, я подразумеваю в первую очередь ту либеральную парадигму, которую надо менять и которая лет 20 в Грузии работает, ничего особенного она не создала", – отметил представитель Объединения ученых Грузии, профессор, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.Эксперты подчеркнули, что подобные встречи важны как для общества, так и для власти, поскольку позволяют открыто обсуждать существующие проблемы и нереализованный потенциал страны. В частности, была отмечена стратегическая роль Грузии как одного из ключевых государств Южного Кавказа, через которое проходят важные транзитные маршруты, включая Средний коридор между Востоком и Европой.

