https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-kak-klyuchevoe-tranzitnoe-gosudarstvo-yuzhnogo-kavkaza-mneniya-ekspertov-297243470.html
Грузия как ключевое транзитное государство Южного Кавказа: мнения экспертов
Грузия как ключевое транзитное государство Южного Кавказа: мнения экспертов
Sputnik Грузия
Круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси 20.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-20T15:28+0400
2026-02-20T15:28+0400
2026-02-20T15:28+0400
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
грузия
экономика
аналитика
тбилиси
европа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297243272_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d146c92381f1cfe607b66b1136ec4c2.jpg
В ходе встречи эксперты обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, роль Грузии в международных логистических цепочках и использование ее транзитного потенциала в условиях трансформации мировых маршрутов.Участники не ограничились выступлениями, а вели активную дискуссию в формате "вопрос-ответ", затрагивая наиболее актуальные и волнующие общество темы. Особое внимание было уделено оценке текущей экономической модели и перспективам ее трансформации."Пока правительство не будет готово делать какие-то решительные шаги в сфере экономики, я подразумеваю в первую очередь ту либеральную парадигму, которую надо менять и которая лет 20 в Грузии работает, ничего особенного она не создала", – отметил представитель Объединения ученых Грузии, профессор, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.Эксперты подчеркнули, что подобные встречи важны как для общества, так и для власти, поскольку позволяют открыто обсуждать существующие проблемы и нереализованный потенциал страны. В частности, была отмечена стратегическая роль Грузии как одного из ключевых государств Южного Кавказа, через которое проходят важные транзитные маршруты, включая Средний коридор между Востоком и Европой.
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297243272_203:0:1163:720_1920x0_80_0_0_f36a9fb010f04ee040ccf24d4b47dab7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, экономика, аналитика, тбилиси, европа, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, экономика, аналитика, тбилиси, европа, видео
Грузия как ключевое транзитное государство Южного Кавказа: мнения экспертов
Круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси
В ходе встречи эксперты обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, роль Грузии в международных логистических цепочках и использование ее транзитного потенциала в условиях трансформации мировых маршрутов.
Участники не ограничились выступлениями, а вели активную дискуссию в формате "вопрос-ответ", затрагивая наиболее актуальные и волнующие общество темы. Особое внимание было уделено оценке текущей экономической модели и перспективам ее трансформации.
"Пока правительство не будет готово делать какие-то решительные шаги в сфере экономики, я подразумеваю в первую очередь ту либеральную парадигму, которую надо менять и которая лет 20 в Грузии работает, ничего особенного она не создала", – отметил представитель Объединения ученых Грузии, профессор, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.
Эксперты подчеркнули, что подобные встречи важны как для общества, так и для власти, поскольку позволяют открыто обсуждать существующие проблемы и нереализованный потенциал страны. В частности, была отмечена стратегическая роль Грузии как одного из ключевых государств Южного Кавказа, через которое проходят важные транзитные маршруты, включая Средний коридор между Востоком и Европой.