Грузия намерена достичь оптимального уровня безработицы – премьер Грузии
Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2025 года составил 13,3% 20.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Правительство Грузии сделает все, чтобы в стране уровень безработицы составлял 5%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2025 года составил 13,3%, что на 0,9 процентного пункта меньше показателя за четвертый квартал 2024 года. Во третьем квартале 2025 года уровень безработицы составлял 13,3%, во втором– 14,3%, в первом – 14,7%, в четвертом квартале 2024 года – 14,2%, в третьем квартале – 13,8%, во втором квартале – 13,7%, в первом квартале 2024 года – 14%. В 2024 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%.
"Все должно быть сделано для того, чтобы безработица в нашей стране опустилась ниже 5-процентной отметки, что абсолютно реально. Такого результата можно достичь даже за три года. Увеличение экспорта также важно. Поощрение нашей продукции, поощрение ее вывоза за границу и улучшение баланса импорта-экспорта – здесь мы также будем активно работать в будущем", – заявил Кобахидзе.
Во третьем квартале 2025 года уровень безработицы составлял 13,3%, во втором– 14,3%, в первом – 14,7%, в четвертом квартале 2024 года – 14,2%, в третьем квартале – 13,8%, во втором квартале – 13,7%, в первом квартале 2024 года – 14%.
В 2024 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%.