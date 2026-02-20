https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-utverdila-programmu-borby-s-mramornym-klopom-v-2026-godu-297140559.html
Грузия утвердила программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году
Грузия утвердила программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году
Агентство обеспечит мониторинг, который включает размещение феромонных ловушек в зонах повышенного риска 20.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинское правительство утвердило программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году – документ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.Согласно документу, цель программы – снижение ущерба, наносимого сельскохозяйственным мраморными клопами. Программа будет включать информирование и консультирование населения, использование систем мониторинга, меры по борьбе с этим вредителем и научные исследования.Программа будет реализована Национальным агентством продовольствия. Агентство обеспечит мониторинг, который включает размещение феромонных ловушек в зонах повышенного риска.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинское правительство утвердило программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году – документ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Согласно документу, цель программы – снижение ущерба, наносимого сельскохозяйственным мраморными клопами. Программа будет включать информирование и консультирование населения, использование систем мониторинга, меры по борьбе с этим вредителем и научные исследования.
"Население должно учитывать рекомендации по эффективным и безопасным мерам борьбы с мраморным клопом и своевременно проводить мероприятия по защите растений в своих приусадебных участках и садах", – говорится в документе.
Программа будет реализована Национальным агентством продовольствия. Агентство обеспечит мониторинг, который включает размещение феромонных ловушек в зонах повышенного риска.
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.