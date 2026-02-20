https://sputnik-georgia.ru/20260220/gruziya-utverdila-programmu-borby-s-mramornym-klopom-v-2026-godu-297140559.html

Грузия утвердила программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году

Грузия утвердила программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году

Sputnik Грузия

Агентство обеспечит мониторинг, который включает размещение феромонных ловушек в зонах повышенного риска 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T10:52+0400

2026-02-20T10:52+0400

2026-02-20T10:52+0400

новости

грузия

общество

ираклий кобахидзе

мраморный клоп

мраморные клопы

мраморные клопы - бедствие в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23509/63/235096333_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_98e56e1fe4bfcdf87c71e40a08f31335.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинское правительство утвердило программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году – документ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.Согласно документу, цель программы – снижение ущерба, наносимого сельскохозяйственным мраморными клопами. Программа будет включать информирование и консультирование населения, использование систем мониторинга, меры по борьбе с этим вредителем и научные исследования.Программа будет реализована Национальным агентством продовольствия. Агентство обеспечит мониторинг, который включает размещение феромонных ловушек в зонах повышенного риска.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире. Теперь Грузия делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, мраморный клоп, мраморные клопы, мраморные клопы - бедствие в грузии