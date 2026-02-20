https://sputnik-georgia.ru/20260220/gubanova-stala-devyatoy-na-olimpiade-v-milane-297233483.html

Губанова стала девятой на Олимпиаде в Милане

Губанова стала девятой на Олимпиаде в Милане

Sputnik Грузия

Фигуристка получила от судей 138,22 балла за произвольную программу и заняла 11-е место, а в сумме за обе программы она набрала 209,99 балла 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T10:25+0400

2026-02-20T10:25+0400

2026-02-20T10:50+0400

спорт

новости

грузия

милан

тбилиси

анастасия губанова

ника эгадзе

сша

нино циклаури

олимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297233727_0:103:2049:1255_1920x0_80_0_0_0726cc222382a6c105ad7775fdc82e04.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова заняла девятое место на XXV зимних Олимпийских играх в Милане/Кортине в женском одиночном катании. Губанова, обладательница золотой и двух серебряных медалей чемпионата Европы, получила от судей 138,22 балла за произвольную программу и заняла 11-е место, а в сумме за обе программы она набрала 209,99 балла и в итоге заняла девятое место. Это является лучшим результатом Грузии в индивидуальном зачете среди женщин. Ранее десятое место заняла фигуристка Элене Гедеванишвили (Турин-2006). Первое место на XXV зимних Олимпийских играх заняла представительница США Элис Лью, а серебряную и бронзовую медали завоевали японки Каори Сакамото и Ами Накаи. Грузию на Олимпиаде представляли восемь спортсменов в двух видах спорта: фигурное катание – Лука Берулава и Анастасия Метелкина, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, горнолыжный спорт – Нино Циклаури, Лука Бучукури. Впервые в истории грузинского спорта Грузия завоевала медаль на зимних Олимпийских играх. Танцевальная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава добилась исторического результата, завоевав серебряную медаль. По решению правительства, Берулава и Метелкина получат премию – по 500 тысяч каждый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

милан

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, милан, тбилиси, анастасия губанова, ника эгадзе, сша, нино циклаури, олимпийские игры