Губанова стала девятой на Олимпиаде в Милане
Губанова стала девятой на Олимпиаде в Милане
20.02.2026
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова заняла девятое место на XXV зимних Олимпийских играх в Милане/Кортине в женском одиночном катании. Губанова, обладательница золотой и двух серебряных медалей чемпионата Европы, получила от судей 138,22 балла за произвольную программу и заняла 11-е место, а в сумме за обе программы она набрала 209,99 балла и в итоге заняла девятое место. Это является лучшим результатом Грузии в индивидуальном зачете среди женщин. Ранее десятое место заняла фигуристка Элене Гедеванишвили (Турин-2006). Первое место на XXV зимних Олимпийских играх заняла представительница США Элис Лью, а серебряную и бронзовую медали завоевали японки Каори Сакамото и Ами Накаи. Грузию на Олимпиаде представляли восемь спортсменов в двух видах спорта: фигурное катание – Лука Берулава и Анастасия Метелкина, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, горнолыжный спорт – Нино Циклаури, Лука Бучукури. Впервые в истории грузинского спорта Грузия завоевала медаль на зимних Олимпийских играх. Танцевальная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава добилась исторического результата, завоевав серебряную медаль. По решению правительства, Берулава и Метелкина получат премию – по 500 тысяч каждый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:25 20.02.2026 (обновлено: 10:50 20.02.2026)
