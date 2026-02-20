https://sputnik-georgia.ru/20260220/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-fevralya-2026-297228429.html

Какой сегодня церковный праздник: 21 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 21 февраля 2026

По православному церковному календарю 21 февраля отмечают день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидеца и святителя Саввы II...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Феодор СтратилатПо церковному календарю 21 февраля поминают великомученика Феодора Стратилата.Будущий cвятой, согласно житию, жил в III-IV веках в Малой Азии (территория Турции). Феодор служил в римском войске и прославился красотой, добрым нравом и храбростью. Слава о нем разошлась после того, как он убил громадного змея, жившего у его родного города Евхаита в пропасти.Феодор за военные подвиги был назначен в городе Гераклее военачальником (стратилатом). Он был христианином и проповедовал подчиненным о Христе – благодаря этому вскоре практически весь город принял христианство.Святой Феодор, узнав, что император Ликиний начал гонения на христиан, пригласил его к себе в город, обещая принести жертву языческим богам. Перед приездом императора он собрал у себя в доме все золотые и серебряные изваяния богов, имевшиеся в Гераклее, разбил их на куски, а обломки из ценных металлов раздал нищим.За содеянное Феодора схватили и подвергли жестоким и изощренным пыткам.Когда великомученик уже готов был отойти к Богу, Господь исцелил его, сведя с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь.Утром, увидев невредимого Феодора Стратилата, царские воины сразу же приняли крещение. Но великомученик хотел до конца выдержать все муки за Христа, поэтому добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив народ, восставший против правителя.Феодора Стратилата казнили по приказу правителя. Ему отрубили голову в 319 году.Согласно последней воле, тело Феодора Стратилата перенесли и погребли в его родном городе Евхаите 21 июня – в этот день по церковному календарю Стратилата поминают во второй раз.Захарий СерповидецПо церковному календарю 21 февраля поминают Захария Серповидца – ветхозаветного пророка, предпоследнего в ряду 12 малых пророков, автора книги, названной его именем, – "Захарии пророка книга".Будущий пророк (сын Варахии) происходил из священнического рода Левия. К пророческому служению Захария был призван с юношеского возраста.Захария вместе с пророком Аггеем воодушевлял первосвященника Иисуса и князя Зоровавеля ускорить постройку иерусалимского храма, приостановленную по распоряжению сына персидского царя Кира – Камбиза.Многие предсказания о Спасителе содержатся именно в книге пророка Захарии, в том числе о Его пришествии, входе Господнем в Иерусалим на молодом осле, о последних днях земной жизни Иисуса, о предании за 30 сребреников, о рассеянии апостолов из Гефсиманского сада, прободении ребра Спасителя, а также солнечном затмении во время Его крестных страданий.По преданию, пророк, дожив до глубокой старости, скончался около 520 года до нашей эры. Его похоронили рядом со знаменитым сподвижником – пророком Аггеем, недалеко от Иерусалима."Серповидец" Захария был назван за одно из его откровений, в котором пророк увидел свиток, летящий по воздуху, изогнутый наподобие угрожающего серпа.Архиепископ СербскийПо церковному календарю 21 февраля поминают святителя Савву II, архиепископа Сербского.Будущий архиепископ – сын cербского короля Стефана Первовенчанного, родился около 1200 года. Предислав, в отличие от трех своих старших братьев, владевших по очереди Сербией, пренебрегая мирской властью, пошел по стопам своего дяди – святителя Саввы, первого Сербского архиепископа.Сначала он принял постриг в монастыре Хиландаре на Афоне, затем совершил паломничество на Святую землю. Со временем монах Савва был избран епископом Холмским с кафедрой в Стоне. Впоследствии он перенес епископскую резиденцию в церковь Святого Петра на Лиме.Архиепископом Сербским он стал в 1266-м и управлял Церковью с большой любовью и преданностью. Скончался святитель Савва в 1271 году в городе Печи. Похоронили святого Савву в храме Святых Апостолов. Нетленные мощи святого источали благоухание и приносили исцеление всем верующим.ИмениныПо церковному календарю 21 февраля именины отмечают Андрей, Александр, Захар, Никифор, Макар, Поликарп, Петр, Савва, Сергей, Семен, Степан и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

