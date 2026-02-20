https://sputnik-georgia.ru/20260220/kogda-v-gruzii-budut-resheny-problemy-v-sfere-sotsialnoy-spravedlivosti---video-297244636.html
Когда в Грузии будут решены проблемы в сфере социальной справедливости? – видео
Когда в Грузии будут решены проблемы в сфере социальной справедливости? – видео
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провозгласил искоренение бедности главной задачей правительства. К 2028 году власти пообещали снизить уровень абсолютной...
Добиться этого власти планируют за счет высоких темпов экономического роста. Также правительство намерено снизить безработицу до 4% в течение ближайших трех лет.Пока что в Грузии существуют серьезные проблемы в сфере социальной справедливости, несмотря на высокий уровень экономической свободы – это неравенство доходов, высокая безработица и ограниченный доступ к качественным социальным услугам.Особенно остро стоит эта проблема в регионах страны, где уровень жизни ниже, чем в крупных городах. Для жителей сельских районов сложнее получить качественное образование, там хуже обстоят дела с социальной поддержкой и профессиональным медицинским обслуживанием.
Когда в Грузии будут решены проблемы в сфере социальной справедливости? – видео
16:38 20.02.2026 (обновлено: 16:56 20.02.2026)
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провозгласил искоренение бедности главной задачей правительства. К 2028 году власти пообещали снизить уровень абсолютной бедности до 4% и поднять среднюю зарплату выше 3500 лари (около 1300 долларов).
Добиться этого власти планируют за счет высоких темпов экономического роста. Также правительство намерено снизить безработицу до 4% в течение ближайших трех лет.
Пока что в Грузии существуют серьезные проблемы в сфере социальной справедливости, несмотря на высокий уровень экономической свободы – это неравенство доходов, высокая безработица и ограниченный доступ к качественным социальным услугам.
Особенно остро стоит эта проблема в регионах страны, где уровень жизни ниже, чем в крупных городах. Для жителей сельских районов сложнее получить качественное образование, там хуже обстоят дела с социальной поддержкой и профессиональным медицинским обслуживанием.