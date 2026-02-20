https://sputnik-georgia.ru/20260220/kogda-v-gruzii-budut-resheny-problemy-v-sfere-sotsialnoy-spravedlivosti---video-297244636.html

Когда в Грузии будут решены проблемы в сфере социальной справедливости? – видео

Когда в Грузии будут решены проблемы в сфере социальной справедливости? – видео

Sputnik Грузия

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провозгласил искоренение бедности главной задачей правительства. К 2028 году власти пообещали снизить уровень абсолютной... 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T16:38+0400

2026-02-20T16:38+0400

2026-02-20T16:56+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

социальная сфера в грузии

зарплата

видеоклуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297244274_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_629ae5878672baf57f8a103696162931.jpg

Добиться этого власти планируют за счет высоких темпов экономического роста. Также правительство намерено снизить безработицу до 4% в течение ближайших трех лет.Пока что в Грузии существуют серьезные проблемы в сфере социальной справедливости, несмотря на высокий уровень экономической свободы – это неравенство доходов, высокая безработица и ограниченный доступ к качественным социальным услугам.Особенно остро стоит эта проблема в регионах страны, где уровень жизни ниже, чем в крупных городах. Для жителей сельских районов сложнее получить качественное образование, там хуже обстоят дела с социальной поддержкой и профессиональным медицинским обслуживанием.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, социальная сфера в грузии, зарплата, видеоклуб , видео