Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260220/kruglyy-stol-v-tbilisi-eksperty-o-roli-gruzii-kak-tranzitnogo-tsentra-yuzhnogo-kavkaza-297240311.html
Круглый стол в Тбилиси: эксперты о роли Грузии как транзитного центра Южного Кавказа
Круглый стол в Тбилиси: эксперты о роли Грузии как транзитного центра Южного Кавказа
Sputnik Грузия
В столице Грузии прошел круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы", где обсуждалась роль страны в международных логистических... 20.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-20T13:48+0400
2026-02-20T13:53+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
фотоленты
новости грузии в фотографиях
пресс-центр
грузия
политика
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297238370_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_166cbe8a55c724428ae08a07fd0e6897.jpg
Организованный газетой "Свободная Грузия" круглый стол собрал ведущих экономистов, представителей науки и общественных объединений. Участники обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, стратегическую роль Грузии как транзитного узла и необходимость пересмотра действующей экономической модели.Дискуссия проходила в формате "вопрос-ответ", что позволило подробно затронуть актуальные для общества темы и обменяться практическими предложениями.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297238370_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_e7b5b899af421042a7d2285fe3959c07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, грузия, политика, экономика, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, грузия, политика, экономика, фото

Круглый стол в Тбилиси: эксперты о роли Грузии как транзитного центра Южного Кавказа

13:48 20.02.2026 (обновлено: 13:53 20.02.2026)
Подписаться
В столице Грузии прошел круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы", где обсуждалась роль страны в международных логистических маршрутах и перспективы трансформации экономики
Организованный газетой "Свободная Грузия" круглый стол собрал ведущих экономистов, представителей науки и общественных объединений. Участники обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, стратегическую роль Грузии как транзитного узла и необходимость пересмотра действующей экономической модели.
Дискуссия проходила в формате "вопрос-ответ", что позволило подробно затронуть актуальные для общества темы и обменяться практическими предложениями.
© Stringer

В Тбилиси прошел круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы".

В Тбилиси прошел круглый стол &quot;Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы&quot;. - Sputnik Грузия
1/8
© Stringer

В Тбилиси прошел круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы".

© Stringer

На встрече обсуждалась роль Грузии в международных логистических маршрутах и перспективы трансформации экономики.

На встрече обсуждалась роль Грузии в международных логистических маршрутах и перспективы трансформации экономики. - Sputnik Грузия
2/8
© Stringer

На встрече обсуждалась роль Грузии в международных логистических маршрутах и перспективы трансформации экономики.

© Stringer

Организаторы подготовили пространство для живого диалога, где эксперты и участники могли обменяться мнениями.

Организаторы подготовили пространство для живого диалога, где эксперты и участники могли обменяться мнениями. - Sputnik Грузия
3/8
© Stringer

Организаторы подготовили пространство для живого диалога, где эксперты и участники могли обменяться мнениями.

© Stringer

Профессор Гоча Цопурашвили отметил необходимость пересмотра существующей экономической модели.

Профессор Гоча Цопурашвили отметил необходимость пересмотра существующей экономической модели. - Sputnik Грузия
4/8
© Stringer

Профессор Гоча Цопурашвили отметил необходимость пересмотра существующей экономической модели.

© Stringer

Участники задавали вопросы и делились своим видением роли страны в международных логистических цепочках.

Участники задавали вопросы и делились своим видением роли страны в международных логистических цепочках. - Sputnik Грузия
5/8
© Stringer

Участники задавали вопросы и делились своим видением роли страны в международных логистических цепочках.

© Stringer

Эксперты отметили, что подобные встречи важны для открытого диалога между властью и обществом,

Эксперты отметили, что подобные встречи важны для открытого диалога между властью и обществом, - Sputnik Грузия
6/8
© Stringer

Эксперты отметили, что подобные встречи важны для открытого диалога между властью и обществом,

© Stringer

а также для выявления нереализованного потенциала страны в международных логистических цепочках.

а также для выявления нереализованного потенциала страны в международных логистических цепочках. - Sputnik Грузия
7/8
© Stringer

а также для выявления нереализованного потенциала страны в международных логистических цепочках.

© Stringer

Вечер завершился активным обсуждением перспектив развития и выводами, которые могут повлиять на будущее страны.

Вечер завершился активным обсуждением перспектив развития и выводами, которые могут повлиять на будущее страны. - Sputnik Грузия
8/8
© Stringer

Вечер завершился активным обсуждением перспектив развития и выводами, которые могут повлиять на будущее страны.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0