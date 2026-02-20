Круглый стол в Тбилиси: эксперты о роли Грузии как транзитного центра Южного Кавказа

Организованный газетой "Свободная Грузия" круглый стол собрал ведущих экономистов, представителей науки и общественных объединений. Участники обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, стратегическую роль Грузии как транзитного узла и необходимость пересмотра действующей экономической модели.Дискуссия проходила в формате "вопрос-ответ", что позволило подробно затронуть актуальные для общества темы и обменяться практическими предложениями.
