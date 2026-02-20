https://sputnik-georgia.ru/20260220/kruglyy-stol-v-tbilisi-eksperty-o-roli-gruzii-kak-tranzitnogo-tsentra-yuzhnogo-kavkaza-297240311.html

Круглый стол в Тбилиси: эксперты о роли Грузии как транзитного центра Южного Кавказа

Круглый стол в Тбилиси: эксперты о роли Грузии как транзитного центра Южного Кавказа

Sputnik Грузия

В столице Грузии прошел круглый стол "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы", где обсуждалась роль страны в международных логистических... 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T13:48+0400

2026-02-20T13:48+0400

2026-02-20T13:53+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

фотоленты

новости грузии в фотографиях

пресс-центр

грузия

политика

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297238370_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_166cbe8a55c724428ae08a07fd0e6897.jpg

Организованный газетой "Свободная Грузия" круглый стол собрал ведущих экономистов, представителей науки и общественных объединений. Участники обсудили влияние глобальных экономических изменений на развитие страны, стратегическую роль Грузии как транзитного узла и необходимость пересмотра действующей экономической модели.Дискуссия проходила в формате "вопрос-ответ", что позволило подробно затронуть актуальные для общества темы и обменяться практическими предложениями.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, грузия, политика, экономика, фото