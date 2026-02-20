https://sputnik-georgia.ru/20260220/kurs-lari-na-pyatnitsu--26769-gel-297230119.html
Курс лари на пятницу – 2,6769 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 февраля в размере 2,6769 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.
2026
