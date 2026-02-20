https://sputnik-georgia.ru/20260220/lelo-pod-udarom-vlasti-i-byvshie-soyuzniki-kritikuyut-oppozitsionnuyu-partiyu-v-gruzii-297249267.html

"Лело" под ударом: власти и бывшие союзники критикуют оппозиционную партию в Грузии

"Лело" под ударом: власти и бывшие союзники критикуют оппозиционную партию в Грузии

Депутаты должны представлять интересы своих избирателей и оппонировать власти, а не игнорировать мандат и подчиняться иностранным покровителям, заявил депутат 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. У оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" ни ресурсов, ни доверия общества, а их единственная надежда – выполнять волю иностранных покровителей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Партия "Лело" ранее заявила о готовности к координации и сотрудничеству с другими политическими силами по конкретным вопросам, связанным с общенациональными интересами, при этом подчеркнув, что продолжает действовать как независимый политический субъект. Он отметил, что "Лело" никогда не работала интенсивно ни на парламентских, ни на местных выборах, а на последних выборах в муниципалитетах их действия были "смехотворными". Шарманашвили подчеркнул, что депутаты должны представлять интересы своих избирателей и оппонировать власти, а не игнорировать мандат и подчиняться иностранным покровителям. "Они пошли по указке своих покровителей за границей и оскорбили своих избирателей. Мы, грузинский народ, увидели, что им вообще не интересны избиратели", – заявил Шарманашвили. По его словам, "Лело" проявила пренебрежение к избирателям, покинув страну в разгар выборной кампании и не поддержав своего кандидата в мэры Тбилиси. Перед выборами в органы местного самоуправления осенью 2025 года партия "Лело" и партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" подписали меморандум о сотрудничестве и выдвинули единого кандидата на пост мэра Тбилиси – Ираклия Куправа. Однако победу одержал кандидат от правящей партии Каха Каладзе. Сотрудничество партии Гахария с "Лело" после выборов местного самоуправления больше не продолжалось, и в настоящее время никаких вопросов не обсуждается, заявила оппозиционный депутат от партии "За Грузию" Тата Хведелиани. Она добавила, что ранее сотрудничество с "Лело" имело место для достижения общих целей, но сейчас их пути разошлись. Она также заявила, что партия не рассматривает объединение ни с кем, особенно с партиями, происходящими от "Единого национального движения", и его филиалами – для них это "красная линия". В правящей партии партию "Лело" называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Теперь "Единое национальное движение", а также "Коалиция за перемены" и "Лело – Сильная Грузия" под угрозой полной ликвидации. Ранее, 4 ноября 2025 года, Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными этих трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. Заявление "Лело" В заявлении партия отметила, что их цель остается неизменной – мирная демократическая смена правящей системы через выборы. Любые инициативы, по мнению "Лело", должны оцениваться стратегически, а не эмоционально. "Политическое объединение должно основываться на доверии, последовательности и практике выполнения соглашений… "Лело – Сильная Грузия" готова к координации и сотрудничеству по конкретным вопросам, связанным с общенациональными интересами, и в практических форматах действий", – говорится в заявлении. При этом в партии подчеркнули, что единство не является самоцелью. Сильная оппозиция формируется через конкурентное разнообразие и ответственность, а не через принудительное объединение всех сил в одну структуру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

