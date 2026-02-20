https://sputnik-georgia.ru/20260220/nachnetsya-proverka-bazy-nuzhdayuschikhsya-semey-v-gruzii-297236182.html
Начнется проверка базы нуждающихся семей в Грузии
Существующая база данных не соответствует реальности и не отражает того экономического успеха, которого добилась страна в последние годы
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Агентство социального обслуживания начинает проверку социально незащищенных лиц для установления точного числа нуждающихся семей, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. В Грузии зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 из них получают финансовую помощь от государства. Министр привел пример, когда семьи, получающие финансовую помощь от государства, приобретали дорогостоящие автомобили или брали кредиты на сотни тысяч лари. По его словам, проверка будет проходить в ближайшие месяцы, и в первую очередь будут проверены те семьи, в отношении которых есть большая вероятность, что они не удовлетворяют критериям нуждающихся семей. К примеру, по словам министра, фактором для снятия статуса станет получение членом семьи в течении трех месяцев ежемесячного дохода не менее 2 тысяч лари.Министр предупредил, что процесс будет долгим, поскольку требует скрупулёзного подхода. Социальная помощь Грузии Статус социально незащищенной семьи назначается в зависимости от полученных баллов по шкале благосостояния, которые высчитываются на основании оценки агента при индивидуальной проверке семьи. При оценке учитывается как количество членов семьи, так и их месячный доход, условия жизни, наличие движимого и недвижимого имущества. При получении до 120 тысячи баллов семья получает финансовую помощь, в том числе 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для социально незащищенных действует ряд льгот, в том числе для посещения детьми различных кружков и секций, при медицинском обслуживании, оплате коммунальных услуг и при проезде в общественном транспорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
12:51 20.02.2026 (обновлено: 12:52 20.02.2026)
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Агентство социального обслуживания начинает проверку социально незащищенных лиц для установления точного числа нуждающихся семей, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе.
В Грузии зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 из них получают финансовую помощь от государства.
"К этому времени появились семьи, которые улучшили свое материальное положение, и их положение уже не требует назначения от государства финансовой помощи. Единая база социально незащищенных не соответствует признанному экономическому успеху, который был у страны в последние годы", – сказал Сарджвеладзе.
Министр привел пример, когда семьи, получающие финансовую помощь от государства, приобретали дорогостоящие автомобили или брали кредиты на сотни тысяч лари.
"Наша цель – чтобы в базе оставались те люди и семьи, которым по действующему на сегодняшний день законодательству действительно полагается финансовая поддержка государства", – сказал Сарджвеладзе.
По его словам, проверка будет проходить в ближайшие месяцы, и в первую очередь будут проверены те семьи, в отношении которых есть большая вероятность, что они не удовлетворяют критериям нуждающихся семей. К примеру, по словам министра, фактором для снятия статуса станет получение членом семьи в течении трех месяцев ежемесячного дохода не менее 2 тысяч лари.
Министр предупредил, что процесс будет долгим, поскольку требует скрупулёзного подхода.
Статус социально незащищенной семьи назначается в зависимости от полученных баллов по шкале благосостояния, которые высчитываются на основании оценки агента при индивидуальной проверке семьи.
При оценке учитывается как количество членов семьи, так и их месячный доход, условия жизни, наличие движимого и недвижимого имущества.
При получении до 120 тысячи баллов семья получает финансовую помощь, в том числе 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для социально незащищенных действует ряд льгот, в том числе для посещения детьми различных кружков и секций, при медицинском обслуживании, оплате коммунальных услуг и при проезде в общественном транспорте.