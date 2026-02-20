Названы новые критерии выращивания винограда в Грузии
16:51 20.02.2026 (обновлено: 18:29 20.02.2026)
© National Wine Agency of GeorgiaРтвели 2025 — сбор урожая винограда в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
Правительство Грузии будет субсидировать качество винограда, а не количество
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Виноградари должны ориентироваться не на количество производимого винограда, а на его качество, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
В Грузии с 2026 года меняются правила субсидирования государством продажи винограда, а также вводятся новые требования к виноградникам и производимым винам.
"Для долгосрочной перспективы развития отрасли ориентация обязательно должна быть на качество, а не на количество. В это время года, с конца февраля, идет формирование виноградников. Виноградари уже должны учитывать запланированные изменения", – отметил Мехузла.
Глава Национального агентства отметил, что с 2026 года будут установлены три дифференцированные цены в зависимости от качества винограда.
"Разница в ценах между кондиционным и некондиционным виноградом является дополнительной мотивацией для виноградарей производить качественный виноград, в чем нас убедил прошлогодний сбор урожая", – отметил Мехузла.
В случае избыточного урожая во время ртвели (сбора винограда) 2026 года, если частный сектор не выразит заинтересованность в закупке винограда, со стороны государства для закупки 1 кг винограда определены следующие цены:
Виноград, выращенный из сортов винограда, разрешенных законом Грузии "О винограде и вине", у которого сахаристость превышает 20% – 1,3 лари за килограмм;
Виноград из той же категории, в котором сахаристость составляет от 17% до 20% – 0,8 лари за килограмм;
Виноград с сахаристостью менее 17% – 0,3 лари за килограмм;
Сорт "саперави" будут также принимать по трем ценам:
С сахаристостью выше 22% – 1,5 лари за килограмм;
Сахаристостью от 17% до 22% – 0,90 лари за килограмм;
С сахаристостью не выше 17% – 0,3 лари за килограмм.
С этого года фермеров ждут и другие реформы, целью которых является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения, а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации.
В том числе Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на посадку коммерческих виноградников" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели (сбора винограда) в 2026 году.