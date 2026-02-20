https://sputnik-georgia.ru/20260220/nazvany-novye-kriterii-vyraschivaniya-vinograda-v-gruzii-297237613.html

Названы новые критерии выращивания винограда в Грузии

Правительство Грузии будет субсидировать качество винограда, а не количество 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Виноградари должны ориентироваться не на количество производимого винограда, а на его качество, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. В Грузии с 2026 года меняются правила субсидирования государством продажи винограда, а также вводятся новые требования к виноградникам и производимым винам. Глава Национального агентства отметил, что с 2026 года будут установлены три дифференцированные цены в зависимости от качества винограда. В случае избыточного урожая во время ртвели (сбора винограда) 2026 года, если частный сектор не выразит заинтересованность в закупке винограда, со стороны государства для закупки 1 кг винограда определены следующие цены: Сорт "саперави" будут также принимать по трем ценам: С этого года фермеров ждут и другие реформы, целью которых является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения, а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации. В том числе Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на посадку коммерческих виноградников" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели (сбора винограда) в 2026 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

