Руководитель компании задержан за поставку опасных консервов пограничникам Грузии
Руководитель компании задержан за поставку опасных консервов пограничникам Грузии
20.02.2026
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Руководитель компании "Батоно" задержан по обвинению в изготовлении и сбыте фальсифицированных рыбных консерв пограничной полиции и Минобороны , заявил заместитель начальника управления Следственной службы Министерства финансов Гуга Тавберидзе. По его словам, следствием установлено, что обвиняемый в 2025 году в рамках договора поставил пограничной полиции и государственной компании ООО "Государственное продовольственное обеспечение" 24 177,3 килограмма рыбных консервов на сумму 380 792 лари. Как пояснил Тавберидзе, данная продукция предназначалась для питания сотрудников министерства внутренних дел и министерства обороны Грузии. Согласно заключению экспертизы, консервы были непригодны для употребления. В ряде случаев проведение экспертизы оказалось невозможным, так как продукция из-за высокой токсичности представляла опасность для здоровья и жизни самого эксперта. Кроме того, установлено, что содержимое консервов, массовая доля рыбного мяса и энергетическая ценность не соответствуют данным, указанным на этикетке. Теперь главе компании грозит от 5 до 7 лет лишения свободы за сбыт фальсифицированных и опасных для жизни продуктов. Следственная служба министерства финансов продолжает активные следственные действия с целью выявления и изъятия продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
