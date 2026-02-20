https://sputnik-georgia.ru/20260220/sanktsii-ssha-protiv-rossii-byli-prodleny-avtomaticheski---peskov-297245618.html
Санкции США против России были продлены автоматически - Песков
20.02.2026
2026-02-20T15:24+0400
2026-02-20T15:24+0400
2026-02-20T17:05+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/01/291190351_0:50:3073:1779_1920x0_80_0_0_a8ada4c6bff5d4228679ee603729b64b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Продление на год антироссийских санкций со стороны США стало автоматическим решением, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что Москве удается справляться с ограничениями."Решение достаточно автоматическое, это продление", – сказал Песков.Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход на фоне продолжающегося переговорного процесса, в том числе в рамках рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Москва при этом не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, а рестрикции являются незаконными. Российская сторона отмечала, что Западу не хватает мужества признать провал своих решений.
15:24 20.02.2026 (обновлено: 17:05 20.02.2026)
Российская сторона неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные западными странами
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Продление на год антироссийских санкций со стороны США стало автоматическим решением, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что Москве удается справляться с ограничениями.
"Решение достаточно автоматическое, это продление", – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход на фоне продолжающегося переговорного процесса, в том числе в рамках рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.
Он уточнил, что завышенных ожиданий в контексте переговоров у Кремля нет, он сложен и растянут по времени. Результаты можно будет увидеть по итогам тех разговоров, которые будут финализированы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Москва при этом не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, а рестрикции являются незаконными. Российская сторона отмечала, что Западу не хватает мужества признать провал своих решений.