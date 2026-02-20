https://sputnik-georgia.ru/20260220/sleduyuschiy-raund-peregovorov-po-ukraine-proydet-v-trekhstoronnem-formate-297245766.html

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате

Новый раунд переговоров представителей России, США и Украины прошел на текущей неделе в Швейцарии, сразу после него был анонсирован еще один 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T17:48+0400

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.На текущей неделе в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В них приняли участие представители России, США и Украины.Первый раунд открылся во вторник, 17 февраля. В целом переговоры продлились около шести часов.Второй раунд состоялся в среду, 18 февраля, и продолжался два часа. В этот день прошла закрытая встреча представителей российской и украинской делегаций.Как заявил по итогам глава российской делегации Владимир Мединский, новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".Представители европейских стран в переговорах участие не принимали.Ранее несколько раундов "трехсторонки" по украинской ситуации прошли в Абу-Даби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

