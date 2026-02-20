https://sputnik-georgia.ru/20260220/sleduyuschiy-raund-peregovorov-po-ukraine-proydet-v-trekhstoronnem-formate-297245766.html
Новый раунд переговоров представителей России, США и Украины прошел на текущей неделе в Швейцарии, сразу после него был анонсирован еще один 20.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-20T17:48+0400
2026-02-20T17:48+0400
2026-02-20T18:03+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297185692_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_e3cd6ca8cdf2ed2843aafade3db1ce5f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.На текущей неделе в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В них приняли участие представители России, США и Украины.Первый раунд открылся во вторник, 17 февраля. В целом переговоры продлились около шести часов.Второй раунд состоялся в среду, 18 февраля, и продолжался два часа. В этот день прошла закрытая встреча представителей российской и украинской делегаций.Как заявил по итогам глава российской делегации Владимир Мединский, новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".Представители европейских стран в переговорах участие не принимали.Ранее несколько раундов "трехсторонки" по украинской ситуации прошли в Абу-Даби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
17:48 20.02.2026 (обновлено: 18:03 20.02.2026)
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik
. Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате, сообщает РИА Новости
со ссылкой на свой источник.
На текущей неделе в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В них приняли участие представители России, США и Украины.
Первый раунд открылся во вторник, 17 февраля. В целом переговоры продлились около шести часов.
Второй раунд состоялся в среду, 18 февраля, и продолжался два часа. В этот день прошла закрытая встреча представителей российской и украинской делегаций.
Как заявил по итогам глава российской делегации Владимир Мединский, новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".
Представители европейских стран в переговорах участие не принимали.
Ранее несколько раундов "трехсторонки" по украинской ситуации прошли в Абу-Даби.