https://sputnik-georgia.ru/20260220/spad-rozhdaemosti-migratsiya-i-pozdnie-braki-ekspert-o-demograficheskoy-situatsii-v-gruzii-297244899.html
Отрицательный прирост, миграция и поздние браки: Арчвадзе о кризисе рождаемости в Грузии
Отрицательный прирост, миграция и поздние браки: Арчвадзе о кризисе рождаемости в Грузии
Sputnik Грузия
Эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия... 20.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-20T16:42+0400
2026-02-20T16:42+0400
2026-02-20T16:55+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
новости
общество
грузия
иосиф арчвадзе
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297244466_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f881ced13309cbb649bbdcc52b11a4e5.jpg
Арчвадзе отметил, что проблема естественного прироста населения сегодня действительно крайне актуальна. По его словам, после пандемии COVID-19 в Грузии наблюдается отрицательный естественный прирост – смертность превышает рождаемость. При этом он подчеркнул, что причины демографических изменений носят комплексный характер и не могут объясняться только лишь идеологическими факторами. Подобные процессы, по его словам, происходят в глобальном масштабе, но для небольшой страны, такой как Грузия, они особенно чувствительны.Эксперт также указал на рост медианного возраста населения: со времени распада Советского Союза он увеличился примерно на восемь лет. Кроме того, молодые люди стали значительно позже вступать в брак – с начала XXI века этот показатель вырос почти на семь лет. Отложенное родительство, по словам Арчвадзе, напрямую влияет на общую численность населения.Отдельное внимание он уделил трудовой миграции. Значительная часть молодых людей, обладающих потенциалом к воспроизводству населения, выезжает за пределы страны, что тоже отражается на статистике рождаемости. В качестве примера эксперт привел данные: в прошлом году в Грузии родилось около 40 тысяч детей, тогда как в начале 1960-х годов при сопоставимой численности населения – 102 тысячи. По его оценке, сокращение почти в 2,5 раза является серьезным вызовом, требующим продуманных шагов со стороны государства.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297244466_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7046569ad3b853eb2d3851019debe3b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, общество, грузия, иосиф арчвадзе, ираклий кобахидзе, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, общество, грузия, иосиф арчвадзе, ираклий кобахидзе, видео
Отрицательный прирост, миграция и поздние браки: Арчвадзе о кризисе рождаемости в Грузии
16:42 20.02.2026 (обновлено: 16:55 20.02.2026)
Эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что снижение рождаемости в стране имеет идеологическую, а не социальную основу
Арчвадзе отметил, что проблема естественного прироста населения сегодня действительно крайне актуальна. По его словам, после пандемии COVID-19 в Грузии наблюдается отрицательный естественный прирост – смертность превышает рождаемость. При этом он подчеркнул, что причины демографических изменений носят комплексный характер и не могут объясняться только лишь идеологическими факторами. Подобные процессы, по его словам, происходят в глобальном масштабе, но для небольшой страны, такой как Грузия, они особенно чувствительны.
Эксперт также указал на рост медианного возраста населения: со времени распада Советского Союза он увеличился примерно на восемь лет. Кроме того, молодые люди стали значительно позже вступать в брак – с начала XXI века этот показатель вырос почти на семь лет. Отложенное родительство, по словам Арчвадзе, напрямую влияет на общую численность населения.
Отдельное внимание он уделил трудовой миграции. Значительная часть молодых людей, обладающих потенциалом к воспроизводству населения, выезжает за пределы страны, что тоже отражается на статистике рождаемости. В качестве примера эксперт привел данные: в прошлом году в Грузии родилось около 40 тысяч детей, тогда как в начале 1960-х годов при сопоставимой численности населения – 102 тысячи. По его оценке, сокращение почти в 2,5 раза является серьезным вызовом, требующим продуманных шагов со стороны государства.