https://sputnik-georgia.ru/20260220/spekulyatsii-ne-imeli-osnovaniy--premer-gruzii-o-dele-eks-partnera-ivanishvili-297235257.html

Спекуляции не имели оснований – премьер Грузии о деле экс-партнера Иванишвили

Спекуляции не имели оснований – премьер Грузии о деле экс-партнера Иванишвили

Sputnik Грузия

Кобахидзе ответил на внезапное освобождение из заключения Георгия Бачиашвили 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T13:57+0400

2026-02-20T13:57+0400

2026-02-20T14:15+0400

грузия

новости

политика

германия

тбилиси

армения

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/05/292372604_0:2:2048:1154_1920x0_80_0_0_bf0d2b48216816ad877d2997020c646b.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили признал свою вину, что подтверждает безосновательность спекуляций вокруг его ареста, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Бачиашвили 18 февраля вышел на свободу спустя девять месяцев после ареста. Ранее он был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов, а также к четырем с половиной годам за незаконное пересечение государственной границы. Суд обязал его выплатить в пользу Иванишвили около 9 тысяч биткоинов. Кобахидзе отметил, что в ряде случаев оппозиция пытается придать уголовным делам политический характер. По его словам, подобных примеров было немало, и даже дела, не связанные с политикой, становились поводом для спекуляций. Ранее представители оппозиции заявляли, что дело Бачиашвили носит политический характер. Обеспокоенность в связи с его арестом выражал посол Германии в Грузии Петер Фишер. После признания вины и возмещения ущерба, обвинения в адрес Грузии о якобы политической предвзятости выглядят необоснованными, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Как заявили в прокуратуре, Бачиашвили пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный им ущерб. Бачиашвили был признан виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов. В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоина Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту. Также установлено, что Бачиашвили до оглашения приговора тайно пересек государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта в специально устроенном тайнике в автомобиле, а после этого на погранично-пропускном пункте Армении представил другой паспорт, подтверждающий гражданство РФ, и пересек границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

тбилиси

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, германия, тбилиси, армения, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия