Транспортировка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению через Грузию стала дешевле

Одним из главных приоритетов Грузии является развитие безопасных, надежных и конкурентоспособных транспортных маршрутов 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузия установила символическую цену за транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, говорится в сообщении министерства экономики Грузии. В начале декабря 2025 года Грузия разово и бесплатно обеспечила транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, следующая партия перевозилась по стандартному тарифу, что вызвало недовольство Армении. Тема тарифов стала главной темой обсуждения на встрече министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном в Ереване. Также на встрече было отмечено, что обе страны уделяют особое внимание развитию грузовых и пассажирских перевозок. Грузинская сторона предоставила информацию о крупных транспортных инфраструктурных проектах в Грузии, полное введение в действие которых значительно улучшит взаимосвязанность между двумя странами, транзит грузов из Армении и укрепит функцию Грузии как регионального транспортного хаба. Было отмечено, что одним из главных приоритетов Грузии является развитие безопасных, надежных и конкурентоспособных транспортных маршрутов. Экономические отношения между Грузией и Арменией Грузия и Армения успешно сотрудничают в вопросе развития экономических отношений. Между странами действует соглашение о свободной торговле. Всего Грузия в 2025 году экспортировала в Армению продукции на сумму 552,9 миллиона долларов. Основными статьями экспорта являются легковые автомобили, этиловый спирт, нефтепродукты, бульдозеры и лимонады. В то же время в Грузию из Армении было завезено в 2025 году товаров на сумму 234,7 миллиона долларов. В основном в Грузию из соседней республики завозят медные руды и концентраты, бутылки, сигареты, руды драгметаллов и автомобили. Армения также находится в Топ-3 и по числу визитов Грузию. В 2025 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,2 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

