Великий пост 2026: как правильно провести пост и что нельзя делать?

Великий пост 2026: как правильно провести пост и что нельзя делать?

Православный Великий пост, который готовит верующих к Светлому Воскресению Христову, в 2026 году начнется 23 февраля

Как правильно провести Великий пост – что в этот период нужно и нельзя делать, читайте в Sputnik Грузия. Как правильно провести пост Великий пост, в году самый продолжительный и строгий, длится семь недель. Поститься верующий начинает после того как исповедуется и получит благословение духовника. В период Великого поста православные должны очистить душу и помыслы, чтобы к Пасхе подготовиться духовно и с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. Соблюдающие пост должны ограничивать себя во время поста не только в питании, отказываясь от мясных, молочных и рыбных продуктов, но и соблюдать моральные нормы, поэтому им надлежит молиться ежедневно и делать добрые дела, отодвигая на задний план все неважное. В последнюю неделю Великого поста правила становятся более строгими, особенно в Красную пятницу. Верующие в эти дни исповедуются и причащаются, чтобы очиститься от грехов, потому что Спаситель именно в это время перенес жестокие муки ради людей. Соблюдающие Великий пост стараются в Страстную, или последнюю неделю максимально обособиться от мирской суеты и как можно меньше выходить из дома. Что нельзя делать В Великий пост, по церковным правилам, нельзя участвовать в веселых застольях, а также объедаться и напиваться. В пост нужно постоянно молиться и, по возможности, посещать церковные службы. Нельзя в Великий пост кичиться перед кем-то, поучать других и демонстрировать гордыню. Также нежелательно совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми. Венчаться в Великий пост нельзя – по церковным правилам обряд венчания в постные дни не проводят, поэтому свадьбу Церковь рекомендует планировать либо до начала поста, либо после Пасхи. В период Великого поста нужно воздержаться от любых светских развлечений – в эти дни желательно читать богоугодные книги и слушать духовную музыку. Материал подготовлен на основе открытых источников

