Внешняя торговля Грузии падает – новые данные
20.02.2026
Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года снизился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,1 миллиарда долларов, что на 33,7% меньше, чем в январе 2025 года.Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 649,1 миллиона долларов, что на 45,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Внешняя торговля Грузии падает – новые данные

09:01 20.02.2026
Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года снизился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,1 миллиарда долларов, что на 33,7% меньше, чем в январе 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост,%

Экспорт

480,4

19

Импорт

1 129,5

- 33,7

Всего

1 609,9

-23,6

Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 649,1 миллиона долларов, что на 45,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

100,7

-22,5

Нефть и нефтепродукты

58,7

401,5

Руды драгоценных металлов и концентраты

51,0

436,5

Медные руды и концентраты

24,0

73,2

Спиртные напитки

17,2

20,7

В январе 2026 года больше всех вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 436,5%, нефтепродуктов – на 401,5%, ферросплавов – на 86,5% и медные руды и концентраты – на 73,2%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22,5 %, минеральных вод– на 10,4% и натуральные вина – на 6,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

150,0

-39,5

Нефтепродукты

96,7

3,6

Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды

79,1

7,4

Лекарства

43,5

-9,5

Прутья из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки

23,4

117,8

За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 2 188,6%, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей – на 662%, электроэнергии – на 157,2% и прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 117,8%
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 39,5%, нефти и нефтепродуктов – на 3,6%, лекарств – на 9,5%, телефонных аппаратов и аппаратов для приема и передачи данных – на 5,9%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 247,1 миллиона долларов, что составляет 15,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2026 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

247,1

25,8

Китай

223,3

67,0

Россия

195,4

-3,9

США

104,1

-71,2

Азербайджан

98,1

-9,9

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
0