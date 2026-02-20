Внешняя торговля Грузии падает – новые данные
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года снизился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,1 миллиарда долларов, что на 33,7% меньше, чем в январе 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост,%
Экспорт
480,4
19
Импорт
1 129,5
- 33,7
Всего
1 609,9
-23,6
Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 649,1 миллиона долларов, что на 45,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
100,7
-22,5
Нефть и нефтепродукты
58,7
401,5
Руды драгоценных металлов и концентраты
51,0
436,5
Медные руды и концентраты
24,0
73,2
Спиртные напитки
17,2
20,7
В январе 2026 года больше всех вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 436,5%, нефтепродуктов – на 401,5%, ферросплавов – на 86,5% и медные руды и концентраты – на 73,2%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22,5 %, минеральных вод– на 10,4% и натуральные вина – на 6,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
150,0
-39,5
Нефтепродукты
96,7
3,6
Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды
79,1
7,4
Лекарства
43,5
-9,5
Прутья из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки
23,4
117,8
За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 2 188,6%, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей – на 662%, электроэнергии – на 157,2% и прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 117,8%
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 39,5%, нефти и нефтепродуктов – на 3,6%, лекарств – на 9,5%, телефонных аппаратов и аппаратов для приема и передачи данных – на 5,9%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 247,1 миллиона долларов, что составляет 15,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2026 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
247,1
25,8
Китай
223,3
67,0
Россия
195,4
-3,9
США
104,1
-71,2
Азербайджан
98,1
-9,9
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.