Внешняя торговля Грузии падает – новые данные

Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года 20.02.2026

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года снизился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,1 миллиарда долларов, что на 33,7% меньше, чем в январе 2025 года.Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с данными января 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 649,1 миллиона долларов, что на 45,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе 2026 года больше всех вырос экспорт нефти и руд драгоценных металлов и концентратов – на 436,5%, нефтепродуктов – на 401,5%, ферросплавов – на 86,5% и медные руды и концентраты – на 73,2%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22,5 %, минеральных вод– на 10,4% и натуральные вина – на 6,2%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 2 188,6%, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей – на 662%, электроэнергии – на 157,2% и прутьев из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки – на 117,8%С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 39,5%, нефти и нефтепродуктов – на 3,6%, лекарств – на 9,5%, телефонных аппаратов и аппаратов для приема и передачи данных – на 5,9%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 247,1 миллиона долларов, что составляет 15,3% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Италия и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

